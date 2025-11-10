Tony Parker n’a jamais eu peur des défis… mais vendre sa maison texane semble être un match plus compliqué que prévu. Du coup, si vous êtes intéressés, une bonne nouvelle pour faciliter la vente, vous avez droit à un petit discount !

L’ancienne star des San Antonio Spurs remet une nouvelle fois sur le marché son immense propriété de Boerne, dans la banlieue de San Antonio. Le tout avec une remise - bon ok, très symbolique - de 100 000 dollars. L’annonce affiche désormais 19,9 millions de dollars, contre 20 millions auparavant.

Autant dire que pour les acheteurs potentiels, ce “discount” ne change pas grand-chose à l’affaire. Bref, vous aurez 20 millions de dollars ou presque en moins sur votre compte en banque, mais vous pourrez acquérir une propriété aussi incroyable que discrète.

Un parc aquatique privé et une adresse très “Parker”

Sur ses 53 acres (plus de 21 hectares), l’ancien meneur a fait construire une véritable forteresse, dotée de son propre parc aquatique : toboggans, rivières artificielles, cascades, grottes et huit piscines dessinées par le même architecte que celui de Six Flags Fiesta Texas. Rien que ça.

TONY PARKER REVEALED HIS INSANE WATERPARK THAT HE BUILT IN HIS BACKYARD 🤯 pic.twitter.com/f7GInTuno5 — AMP (@AMPexclusive) July 1, 2025

L’adresse du domaine, “9, Rue Parker”, rend hommage à… Tony Parker lui-même, bien sûr !

Tony Parker est-il vraiment mauvais dans le business ?

Le manoir principal de 1 230 m² comprend six chambres. Pour se laver, il n’y a pas moins de cinq salles de bain et demie. Oui, et demie. Ne nous demandez pas ce que c’est, une demi salle de bain, on en sait rien. Mais il y a fort à parier que vu la tronche de la propriété, une demi TP-salle de bain équivaille à trois fois la salle de bain d’un être humain normal.

Bref, on reprend. Six chambres, cinq salles de bain et demie, donc, deux bureaux, une salle de cinéma, un bar, une bibliothèque, un salon de coiffure privé et même une suite de méditation. Ça, c’est pour le manoir principal.

En effet, une maison d’invités de quatre chambres complète le tout, ainsi qu’un complexe sportif de près de 550 m², équipé d’un terrain de basket grandeur nature orné de ses maillots et de figurines Marvel géantes.

Un luxe à la hauteur de son palmarès

L’ensemble du domaine est si vaste et complet qu’il pourrait presque se passer de sortie extérieure. On y trouve aussi un verger, un jardin d’herbes aromatiques, des courts de tennis et de volley, une serre et même un habitat pour tortues.

Sans qu’on sache réellement où, Tony Parker a (avait ?) également un restaurant ouvert 24h/24, appelé Nando. Un hommage au discret taulier de l’équipe de France ?

Kai Cenat reveals that Tony Parker’s house has a 24/7 restaurant called “Nando’s” available at his house 😭😭 pic.twitter.com/maU88GkkRp — ryan 🤿 (@scubaryan_) July 1, 2025

Tony Parker avait déjà tenté de vendre la propriété à plusieurs reprises depuis 2022, sans succès. Peut-être que cette fois, le léger rabais suffira à convaincre un fan fortuné de s’offrir un bout de la légende des Spurs… et quelques plongeons dans son “private Six Flags”.

Vous pouvez trouver tout un tas de jolies photos sur Realtor.com, où vous aurez également toutes les infos si vous êtes intéressés par une résidence secondaire dans le Texas...