Tracy McGrady explique pourquoi certains anciens joueurs sont des haters

Combien de fois a-t-on entendu un ancien All-Star venir raconter que c’était mieux à son époque, que ça jouait plus dur ou que lui ou les meilleurs de ses collègues auraient mis 50 pions de moyenne s’ils évoluaient dans la NBA actuelle ? Le dédain de certaines légendes envers le basket moderne et ses acteurs frôle parfois (souvent) le ridicule. Alors, heureusement, ça ne concerne pas tous les anciens joueurs mais malheureusement ceux qui ont accès aux principaux plateaux télévision américains. Comme Shaquille O’Neal. Pourquoi tant de haine ? Tracy McGrady pense tenir l’explication.

« C’est l’argent. Est-ce que vous réalisez que dans les années 90, Michael Jordan et Reggie Miller prenaient genre 2 ou 3 millions ? Alors qu’ils étaient les meilleurs joueurs. Je ne suis pas sûr qu’il y ait un joueur qui prenne moins de 3 millions en NBA en ce moment. Ces gars-là font tellement d’argent. »

Les bénéfices de la ligue n’ont cessé d’augmenter et les salaires, qui sont indexés sur l’argent généré par la NBA, suivent la tendance. C’est vrai que les millions peuvent créer de l’envie. Un Hall Of Famer dominant comme Shaq doit accepter que des pivots bien moins accomplis et talentueux prennent en un an ce qu’il touchait sur 5 saisons ou plus. Il a d’ailleurs souvent pointé du doigt le contrat de Rudy Gobert. Tracy McGrady tient clairement une piste.