Tracy McGrady prédit une saison historique à Wembanyama

La défaite des San Antonio Spurs en Finales NBA n’a pas refroidi Tracy McGrady. L’ancien All-Star imagine Victor Wembanyama revenir encore plus fort et rafler toutes les principales récompenses individuelles la saison prochaine.

La marche était encore un peu trop haute cette saison pour les San Antonio Spurs. Battus en cinq matches par les New York Knicks lors des Finales NBA, les Texans ont échoué aux portes d’un sixième titre. Mais leur retour spectaculaire au premier plan et la progression de Victor Wembanyama ont manifestement convaincu Tracy McGrady que cette défaite ne représentait qu’une étape.

Dans son podcast « Cousins », l’ancien joueur des Houston Rockets et du Orlando Magic s’est montré particulièrement ambitieux pour le Français. À ses yeux, Wembanyama pourrait tout simplement dominer la saison 2026-2027 de bout en bout.

« Victor Wembanyama va remporter le trophée de Défenseur de l’année. Il va être MVP. Il va être MVP des finales NBA. Il va tout rafler. Pour moi, je pense qu’il sera extrêmement motivé après cette grosse désillusion et cette déception en Finales. Je vois donc les San Antonio Spurs revenir exactement au même endroit et, cette fois, remporter le titre », a annoncé Tracy McGrady.

Une prédiction spectaculaire, mais qui ne paraît plus totalement irréaliste après la dernière campagne du phénomène tricolore. À seulement 22 ans, Wembanyama a déjà décroché son premier titre de Défenseur de l’année. Il a également terminé troisième de la course au MVP, derrière Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic.

Le pivot des Spurs a encore élevé son niveau individuel en tournant à 25 points, 11,5 rebonds, 3,1 passes décisives, 1 interception et 3,1 contres par rencontre. Il a terminé meilleur contreur de la ligue tout en établissant de nouveaux records personnels au scoring, au rebond et à l’adresse, avec 51,2 % de réussite au tir. Son pourcentage à trois points, 34,9 %, témoigne également de sa capacité à peser dans toutes les zones du terrain.

S’il remportait le MVP et le DPOY au cours de la même saison, Victor Wembanyama rejoindrait un cercle extrêmement fermé. Seuls Michael Jordan en 1988, Hakeem Olajuwon en 1994 et Giannis Antetokounmpo en 2020 ont réussi ce doublé dans l’histoire de la NBA.

Pour Olajuwon et Giannis, la différence, évidemment, est qu'ils étaient déjà au sommet de leur art. Wembanyama, lui, n’en sera encore qu’à sa quatrième saison... Comme le troisième de cette liste... Après avoir conduit San Antonio jusqu’aux Finales, sa prochaine mission sera de transformer cette première désillusion en carburant. Tracy McGrady ne doute visiblement pas une seconde de sa capacité à le faire.

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