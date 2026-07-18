Dans le CQFR du jour Antoine Pimmel et Shaï Mamou répondent à VOS questions. Pour l'occasion, ils évoquent le timing de la décision de LeBron James, les retraits de maillots à New York, le geste financier de Victor Wembanyama, les derniers livres, films ou voyages qu'ils ont fait, ou encore ce qu'ils imaginent pour les Indiana Pacers.

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