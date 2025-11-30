Les Hawks vont encore pouvoir se tester sans Trae Young

Les Atlanta Hawks ont relevé la barre sans Trae Young et même en partie sans Kristaps Porzingis. Ils ont notamment gagné 10 des 15 matches disputés sans leur meneur All-Star. La formule avec Jalen Johnson en créateur principal fonctionne bien, ce dernier ayant notamment compilé 10 double-doubles sur les 15 rencontres en question. L'équipe de Quin Snyder est moins fragile en défense et elle a réussi à trouver un équilibre en attaque. En gros, tout marche mieux.

Et les dirigeants vont pouvoir évaluer ce roster pendant encore deux semaines. En effet, Young, qui souffre d'une entorse du genou, ne reprendra pas la compétition avant au moins mi-décembre. Il tournait à plus de 17 points et 7 passes avant de se blesser. Des statistiques inférieures à son rendement habituel.