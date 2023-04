Trae Young, comme un coup de jus dans le projet des Hawks

Et si les Atlanta Hawks apercevaient enfin une lumière au bout du tunnel ? La nuit dernière, la franchise a perdu, dès le premier tour des Playoffs, face aux Boston Celtics (2-4). Par rapport aux objectifs initiaux, il s'agit, sans le moindre doute, d'une déception. Avec le trade pour Dejounte Murray l'été dernier, l'équipe attendait plus de la part de Trae Young et de ses partenaires.

Mais la formation de Géorgie revient de loin. Au cours d'un exercice sous haute tension, cette écurie a été proche de totalement imploser. Le coach Nate McMillan a été viré, le dirigeant Travis Schlenk a pris la porte et de nombreux disfonctionnements internes ont fuité.

Le joueur régulièrement au cœur des fuites ? Le leader des Hawks, Young. Présenté comme isolé au sein du groupe, le natif de Lubbock était même perçu comme un élément problématique. Que ce soit avec Lloyd Pierce ou McMillan - ses deux premiers entraîneurs -, le courant n'est jamais passé...

Mais depuis février, l'atmosphère a changé du côté d'Atlanta. Grâce notamment à la nomination de Quin Snyder. Respecté pour son travail au Utah Jazz, l'entraîneur a réussi, assez rapidement, à imposer sa patte. Et surtout, il a créé une relation avec Young.

A la faveur d'une seconde partie de saison plus sérieuse, les Hawks ont accroché le Play-in. Et ils se sont d'ailleurs qualifiés face au Miami Heat pour avoir le droit de défier les Celtics. Cependant, pour la seconde année consécutive, Atlanta a donc pris la porte dès le premier tour.

Mais il y a du positif. Tout d'abord, après deux premiers matches où Boston a dominé les débats, les Hawks ont eu du cœur. Pour réagir, pour résister et se révolter. Héroïque sur le Game 5, Young a été le symbole de la résilience des siens.

Après un début de série difficile, le meneur a eu du répondant. Il termine ainsi à 29,1 points, 10,1 passes décisives et 3,6 rebonds de moyenne sur cet affrontement. Au terme d'une année agitée, ce premier tour, même perdu, peut sonner comme un électrochoc dans le projet des Hawks.

En tout cas, de son côté, Young semble convaincu d'un avenir radieux sous les ordres de Snyder.

"Nous aurions pu ne pas faire les Playoffs. Cela aurait pu être pire. Nous devons nous concentrer sur l'avenir. Nous ne pouvons pas nous inquiéter du passé et de tout ce qui s'est passé tout au long de la saison, de toutes les bêtises et autres.

Un vrai changement de dynamique. Dans la défaite, les Hawks ont paradoxalement relancé leur plan.

Trae Young et les Hawks obligent Janet Jackson à repousser un concert

Car il ne faut pas se mentir : le nom du joueur le plus surcoté de la NBA, selon ses pairs, commençait sérieusement à circuler dans les rumeurs. Malgré un talent évident, le prodige de 24 ans suscitait de sérieux doutes sur sa personnalité. Et aussi sa capacité à porter une équipe sur ses épaules en Playoffs.

Une élimination, dès le premier tour, n'est pas franchement la meilleure façon de faire ses preuves. Mais justement, dans la manière, il y a une éclaircie. Et même dans son discours. Cette fois-ci, il semble totalement connecté à la structure installée par Snyder.

Dépeint comme instable, Young a justement besoin d'un encadrement. Mais il doit aussi l'accepter. Pierce et McMillan ont fait les frais de son refus de se plier à leurs principes. Et alors que son crédit aurait pu totalement s'éteindre sous Snyder, la relation paraît fluide entre les deux hommes.

"Lui et moi avons parlé de cet été, de se connecter et de s'améliorer. Trae est doué et il peut s'améliorer, il veut s'améliorer et je vais essayer de l'aider à le faire", avait justement assuré Snyder.

"Il y a des choses pour lesquelles je me suis amélioré. Si je fais une erreur, je vais m'excuser. Je ne vais pas être parfait tout de suite, mais il y a des choses sur lesquelles je vais me concentrer pendant l'été et la saison prochaine, et j'ai hâte d'y être", a continué Trae Young.