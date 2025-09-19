Trae Young est-il surcoté ?

Dans le dernier CQFR, la discussion a tourné autour d’un clash qui a « marqué » ces derniers jours : Patrick Beverley contre Trae Young. À travers ce clash verbal, une vieille question est revenue au premier plan : le meneur des Atlanta Hawks est-il surcoté ?

Un duel qui met le feu aux poudres

C’est Patrick Beverley qui a lancé les hostilités sur son podcast. Fidèle à son rôle de provocateur, il n’a pas mâché ses mots : « Je ne pense pas qu’il ait assez gagné pour même me parler… J’ai parlé avec des gars qui ont joué à Atlanta, ils ne veulent pas y jouer. Ils ne pensent pas que c’est un bon leader, pas un bon coéquipier. »

Il avait ajouté : « Tu peux gagner tout l’argent que tu veux. Mener la ligue aux passes décisives autant que tu veux. Tout ça… Si tu ne gagnes pas, ça ne comptera pas. Si tu ne gagnes pas, à ta retraite, on oubliera ton nom. »

Trae Young a répliqué en vidéo, chiffres à l’appui. Et Pat Beverley en a remis une couche ensuite.

Quoi qu’on pense de ce divertissement, derrière l’échange, c’est bien la valeur de Trae Young qui interroge.

Surcote, sous-cote, ou simple malentendu ?

Pour Théo, tout est affaire de perception : « Trae, c’est un joueur bizarre. D’abord, il a été surcoté avec les comparaisons à Stephen Curry. Et derrière, il y a une espèce de retour de balancier où aujourd’hui, il est presque sous-coté : on en parle comme d’un joueur lambda. »

Antoine complète en rappelant son contexte : « Il est pas Stephen Curry, mais il est quand même plus proche de Stephen Curry que du bust. (…) Je suis même pas sûr qu’il ait déjà joué avec un All-Star depuis qu’il est arrivé en NBA. Là, peut-être que Kristaps Porzingis va être son premier coéquipier All-Star. »

Cette oscillation entre excès d’attentes et jugements sévères brouille l’évaluation réelle du meneur.

Les qualités indiscutables de Trae Young

Dans le CQFR, Théo insiste sur les points qui en font une star : « C’est vraiment un joueur qui a des qualités, notamment ses qualités de passe, qui sont extraordinaires. »

La maîtrise du pick-and-roll, sa vision du jeu et la capacité à générer du tir pour lui comme pour ses coéquipiers font de Young l’un des créateurs les plus prolifiques de la ligue. Avec du spacing, un roll man fiable et des ailiers capables de punir, il peut porter une attaque top 10 presque à lui seul.

Ses limites, elles aussi évidentes

Mais ses faiblesses sont visibles. Défensivement, il reste ciblé en permanence. Antoine souligne : « On ne va jamais lui demander d’être un stopper. Il faut simplement qu’il fasse suffisamment l’effort pour que derrière l’équipe puisse l’aider, qu’il ne soit pas une porte ouverte et qu’il fasse l’effort pour que la défense autour de lui puisse s’organiser. »

Comme Luka Doncic, James Harden ou Damian Lillard avant lui, Young doit trouver l’équilibre : compenser ses lacunes physiques par un engagement minimal constant, histoire de ne pas handicaper tout le collectif.

Une star qui dépend de son contexte

Pour Antoine et Théo, la conclusion est claire : Trae Young n’est pas un joueur qui, à lui seul, transforme une franchise en candidat au titre. « C’est une star, mais pas du niveau des trois ou quatre joueurs qui te rendent contender juste par leur présence », analyse Théo. « Pour qu’Atlanta gagne vraiment, il faut un supporting cast parfait autour de lui. »

Ce qu’il n’a pas eu jusqu’à présent, lui dont le meilleur coéquipier a longtemps été John Collins.

Atlanta semble enfin se rapprocher de ce casting, avec de la taille, de l’adresse et de la défense sur les ailes (Risacher, NAW, Dyson Daniels), un intérieur d’impact avec Porzingis et la progression de Jalen Johnson. Reste à voir si Young saura, de son côté, corriger ce qui peut l’être - notamment l’effort défensif.

Verdict : mal évalué, plus que surcoté

Surcoté ? Plus vraiment. Sous-coté ? Pas totalement. La vérité, comme souvent, se situe entre les deux : Trae Young est avant tout mal évalué. Les comparaisons hâtives à Stephen Curry et les procès en inefficacité ont brouillé son image.

Il n’est pas un joueur parfait, ni un candidat automatique au titre. Mais il reste une star offensive de premier plan, dont la réussite dépendra toujours de l’environnement construit autour de lui. Et c’est peut-être là la meilleure réponse à la question : il n’est pas surcoté, il est simplement incompris.

