Trae Young pique (encore) les arbitres !

Trae Young a décidément du mal avec les arbitres cette saison. Il faut dire que le meneur de jeu des Atlanta Hawks connait logiquement une période d'adaptation. Clairement visé par le changement réalisé avec les nouvelles règles, le jeune talent se sent frustré.

Et ces dernières semaines, le natif de Lubbock a de plus en plus de mal à le cacher. Que ce soit sur le terrain ou même devant les médias. Agacé par certaines décisions, il a même reçu une amende pour un contact physique avec un arbitre.

La nuit dernière, Young a écopé d'une technique contre les Phoenix Suns (117-121). Et face à la presse, la star des Hawks a lâché ses vérités.

"Dre se faisait harceler par CP au poste. Je lui ai demandé : 'Tu n'as pas vu ça ? Tu n'as pas vu ça ?' Il m'a donné une technique. Je suppose que c'est personnel avec certains de ces gars", a soufflé Trae Young.

Le prodige de 23 ans va devoir mieux gérer ses émotions. Car pour une telle sortie, la NBA pourrait bien décider de sévir avec une amende. Puis cette frustration ne devrait pas aider Trae Young à relancer la machine sur le plan sportif.

