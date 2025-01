Trae Young, une prière pour glacer le Jazz

Le panier le plus fou de la saison ? Très certainement. Avec 2,9 secondes à jouer et tout le terrain à remonter, le meneur des Atlanta Hawks Trae Young a assassiné le Utah Jazz (124-121). Depuis le milieu du terrain, le talent de 26 ans a pris sa chance et a donc réussi son coup en offrant la victoire aux Hawks.

Une réussite presque surréaliste et suivie par sa célébration habituelle. Un véritable coup de froid sur les espoirs du Jazz, qui pensait arracher l'égalisation grâce à Collin Sexton. Avec cette prière, Young peut s'estimer heureux.

Mais de son côté, il n'a jamais douté de sa possible réussite.

"Tant qu'il reste du temps, j'ai toujours la sensation que je peux marquer. Je savais qu'il restait trois secondes. Je pouvais donc faire deux dribbles pour me rapprocher de la moitié du terrain. Et ensuite, je me suis assuré de bien me placer au niveau des jambes.

Il fallait aussi donner une courbe à mon tir, c'était important", a savouré Trae Young face à la presse.

Dans cette situation, Trae Young pensait réellement qu'il pouvait donner la victoire aux siens. Et cet état d'esprit lui a permis de réaliser ce petit miracle.

Trae Young achève le Jazz avec le game winner du milieu du terrain !!!