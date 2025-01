Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Hornets : 104-115

Rockets @ Wizards : 135-112

Lakers @ Mavs : 97-118

Wolves @ Pelicans : 104-97

Hawks @ Jazz : 124-121

Celtics @ Nuggets : 118-106

Heat @ Warriors : 114-98

- Trae Young a rentré le panier le plus fou et clutch de cette première partie de saison, sans contestation possible ! Cette nuit, à Salt Lake City, le meneur des Hawks a brisé le coeur des fans du Jazz, qui pensaient avoir droit à une prolongation après le panier à 3 points égalisateur de Collin Sexton à 2.9 secondes de la fin. Dans la foulée et au buzzer, Sexton a vu son vis à vis à envoyer un tir monstrueux depuis son propre camp, juste avant le milieu de terrain.

TRAE YOUNG GAME-WINNER FROM HALF-COURT 😱 😱 WHAT AN ENDING IN UTAH 🤯 pic.twitter.com/AbVyAzmvxA — SportsCenter (@SportsCenter) January 8, 2025

Atlanta a du coup gagné (124-121), avec 24 points et 20 passes pour Trae Young, mais aussi 6 de ses coéquipiers entre 11 et 17 points. Zaccharie Risacher a inscrit 14 points et pris 6 rebonds en 24 minutes.

Au passage, Trae Young est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la NBA (ex æquo) avec le plus grand nombre de matchs à au moins 20 points et 20 passes sur une seule saison (3). Il lui reste 45 matches pour égaler puis dépasser Isiah Thomas, qui en a réussi 5 en lors de la saison 1984-1985.

- Les Pelicans ont perdu leur 30e match de la saison cette nuit à domicile contre Minnesota (104-97), mais il a au moins un motif de réjouissance pour les dans de New Orleans. Zion Williamson a fait son retour après deux mois d'absence et a montré des signes de vie intéressants. Si NOLA n'a jamais vraiment inquiété les Timberwolves, Zion a plutôt semblé en jambes et a inscrit 22 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et un contre en 27 minutes, avec un dunk rageur en contre-attaque sur lequel il a semblé évacuer la frustration des 27 matches qu'il a été contraint de manquer.

Anthony Edwards (32 pts) a été le moteur offensif des Wolves. Rudy Gobert a capté 14 rebonds et placé 6 contres, avec 7 points et 4 passes.

ZION 360 WINDMILL COME ON NOW 🤯🤯 pic.twitter.com/hGuQ1R7FjW — NBA (@NBA) January 8, 2025

- On attendait le choc entre les deux derniers champions, Denver et Boston, avec impatience. Les ardeurs ont été calmées par le forfait de dernière minute de Nikola Jokic, malade. Sans leur superstar, les Nuggets se sont bien battus et ont posé quelques problèmes aux Celtics, mais dès qu'il a fallu accélérer et empocher le gain du match (118-106), Jayson Tatum (29 pts), Kristaps Porzingis (25 pts, 11 rbds) et leurs coéquipiers ont fait ce qu'il fallait.

- Le réveil des Suns n'a pas duré bien longtemps... Phoenix est retombé dans ses travers en allant perdre à Charlotte (115-104), une équipe qui restait sur 10 défaites de suite. LaMelo Ball (32 pts, 10 rbds) a été à l'origine du succès de son équipe, face à des Suns qui ont lâché prise dans le 2e quart-temps (37-17) et n'ont jamais plus assez bien défendu pour espérer inverser complètement la tendance.

Les 39 points et 10 passes de Devin Booker et les 26 points de Kevin Durant n'ont pas suffi. Bradley Beal, désormais remplaçant, n'a pas confirmé sa bonne première sortie et a fini avec 10 points à 5/13. Les Hornets ont dominé Phoenix, qui reste donc sur 5 défaites en 6 matches, au rebond (59-42).

- On était un peu inquiets pour les Mavs, englués dans une série de défaites (5) et contraints de se passer de Kyrie Irving et Daniel Gafford, partis rejoindre Luka Doncic à l'infirmerie. Ils vont très bien, merci pour eux, après leur victoire (117-98) face à Los Angeles, contre des Lakers un peu décevants cette nuit.

Portés par Quentin Grimes (26 pts, 9 rbds, 6 asts) et PJ Washington (22 pts), les Texans ont été adroits à 3 points (52%) et pas vraiment gênés par ce que leur ont proposé leurs visiteurs défensivement. Anthony Davis (21 pts, 12 rbds) et LeBron James (18 pts, 8 asts, 10 rbds) n'ont pas changé grand chose à l'issue de cette rencontre.

- Houston a raté son début de match face à Washington, mais s'est fâché ensuite. Les Rockets ont refait leur retard de 10 points et ont ensuite balayé les Wizards (135-112), avec un 3e quart-temps à 22 pts (sur 29 en tout) de Jalen Green, et des double-doubles costauds d'Alperen Sengun (26 pts, 10 rbds) et Amen Thompson (20 pts, 15 rbds). Washington jouait sans Jordan Poole et a perdu Kyle Kuzma sur blessure en cours de route.

Alex Sarr, qui restait sur de bonnes sorties, avec un trophée de rookie du mois de décembre, est passé à côté en attaque avec une copie à 2 points à 1/10. Bilal Coulibaly a lui apporté 12 points et 5 rebonds à 5/10.

- Les Warriors ont à nouveau été hués par leurs fans au Chase Center cette nuit. Il faut dire que Golden State a été battu par Miami (114-98) après une nouvelle performance collective indigeste et alors que le Heat avait joué une double-prolongation la veille, tout en étant en crise avec la suspension de Jimmy Butler et trois défaites de suite... Stephen Curry (31 pts) n'a pas suffi face à des Floridiens plus équilibrés et appliqués, dans le sillage de Bam Adebayo (19 pts, 9 rbds, 5 asts) et Nikola Jovic (20 pts).