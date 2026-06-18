Le meneur des Wizards aurait choisi de renoncer à sa dernière année de contrat afin d'explorer le marché et négocier un nouveau bail.

L'un des premiers gros dossiers de l'intersaison vient de s’ouvrir.

Selon Marc Spears d’ESPN, Trae Young va décliner sa player option de 48,97 millions de dollars pour la saison 2026-27 et devenir agent libre.

Une décision qui n'est pas forcément synonyme de départ, mais qui lui permet d'explorer le marché et de négocier un nouveau contrat à long terme.

Washington reste favori

Malgré ce choix, les Washington Wizards conserveraient une longueur d'avance dans le dossier.

« Washington reste le favori », a indiqué Spears, tout en précisant que Young s'attend à recevoir de l'intérêt de plusieurs équipes capables de lui proposer un contrat maximum.

Le meneur n'a disputé que quinze matches la saison dernière, gêné par plusieurs blessures, notamment au quadriceps et au genou.

Arrivé à Washington avant la trade deadline après son transfert en provenance des Atlanta Hawks, il aurait toutefois apprécié son intégration au sein de la franchise.

Plusieurs équipes à l’affût

Ces derniers jours, plusieurs insiders ont rapporté que l'intérêt pour Young était en nette hausse par rapport à la situation observée lors de la dernière trade deadline.

Le Miami Heat ferait notamment partie des équipes susceptibles de surveiller le dossier si la piste Giannis Antetokounmpo venait à se refermer.

À 27 ans, Young reste l'un des meneurs les plus productifs de la ligue avec des moyennes en carrière de 25,1 points et 9,8 passes décisives.

Une décision attendue

Dans les faits, cette décision n'est pas une surprise.

En renonçant à sa dernière année de contrat, Young se donne l'opportunité de sécuriser un engagement plus long et potentiellement plus lucratif, que ce soit à Washington ou ailleurs.

Reste désormais à savoir si les Wizards parviendront à convaincre leur meneur de poursuivre l'aventure aux côtés d'Anthony Davis, d'Alex Sarr et du reste de leur jeune effectif.