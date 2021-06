Trae Young révèle le secret de la réussite des Hawks

Atlanta est la sensation de ces playoffs 2021 à l'Est et Trae Young explique pourquoi.

Les Atlanta Hawks ne sont plus qu'à une victoire d'une qualification en finale de la Conférence Est. Une issue qui paraissait folle il n'y a pas si longtemps, alors que la franchise venait de changer de coach et espérait accrocher ne serait-ce qu'une place en barrage. Depuis l'arrivée de Nate McMillan, tout a changé et Atlanta est la belle surprise de ces playoffs. Trae Young est sur une autre planète, comme on l'a encore vu dans le game 5 à Philadelphie. Le talent du meneur n'est pas la principale raison du succès des Hawks, comme il l'a expliqué lui-même à l'Atlanta Journal Constitution.

adidas dévoile sa Trae Young 1 dans un coloris « Ice Trae »

"Si nous gagnons, c'est parce que nous sommes des outsiders. Une équipe qui n'a ni All-Star actuel, ni membre d'un meilleur cinq ou d'un meilleur cinq défensif. Une équipe qui se bat. Nous sommes au 2e tour des playoffs et je pense pourtant que l'on a cette motivation de prouver qu'on nous a sous-cotés toute l'année. On joue avec cette envie de montrer à tout le monde qui on est. On continue de s'appuyer là-dessus et on continuera de le faire".

C'est donc le fait que personne n'a cru en cette équipe qui a fait des Hawks un adversaire aussi redoutable. Accessoirement, c'est peut-être aussi quand même un peu le fait que Trae Young tourne à 29.4 points et 10.3 passes de moyenne pour ses premiers playoffs et le collectif bien huilé d'Atlanta qui sont responsables de ce joli parcours.

Trae Young clôture le show par une révérence, Reggie Miller a un héritier