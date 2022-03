Trae Young est vraiment chez lui au Madison Square Garden. Evan Fournier, qui n'était pas là lors de la campagne de playoffs 2021 au cours de laquelle le meneur des Hawks est devenu le nouveau Knicks Killer, l'a compris. Ses partenaires déjà présents l'an dernier, ont eux eu droit à une piqûre de rappel.

Dans ce match où Evan s'est approché encore un peu plus du record de paniers à 3 points pour un joueur des Knicks sur une saison, Taj Gibson a goûté au crossover dévastateur de Young, qui a joint l'efficacité au spectaculaire sur cette action dans le money time.

Le vétéran de New York n'a pas réussi à le stopper et, pire, s'est retrouvé à moitié par terre avant de devoir constater les dégâts et le shoot à mi-distance réussi du All-Star pour définitivement plier l'affaire du côté de Penn Station.

Trae Young a fini ce match au Madison Square Garden, son jardin, avec 45 points, 8 passes décisives et une victoire pour les Hawks, accrochés à leur spot pour le play-in tournament du mois prochain en NBA.

Les Knicks, eux, le regarderont à la télévision ou depuis leur lieu de vacances.

CQFR : Trae Young toujours Knicks Killer et roi du Garden