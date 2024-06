Trae Young a trois destinations en tête…

Il ne s'agit pas d'un secret, Trae Young pourrait potentiellement quitter les Atlanta Hawks cet été. Pour lancer une grande reconstruction, la franchise de Géorgie envisage toujours les départs du meneur et de son coéquipier Dejounte Murray.

A l'approche de la Draft NBA, les Hawks devraient continuer de discuter des possibilités pour les deux hommes sur le marché. De son côté, Young aurait d'ores et déjà défini ses préférences. Selon les informations de Yahoo Sports, le talent de 25 ans se verrait bien aux Los Angeles Lakers, aux San Antonio Spurs et aux New Orleans Pelicans.

Sur le papier, il n'y a rien de surprenant. Depuis plusieurs mois, le natif de Lubbock se retrouve associé aux Lakers et aux Spurs. Chez les Californiens, il aurait l'opportunité de former un Big Three avec LeBron James et Anthony Davis dans l'une des formations mythiques de la NBA.

Chez les Texans, il serait aux commandes du jeu avec un duo excitant avec Victor Wembanyama. Pour les Pelicans, il se voit probablement au cœur du projet avec une association possible avec Zion Williamson.

En tout cas, il s'agit d'un message envoyé par le clan Trae Young à ces trois franchises.

Trae Young, un changement d’agent pour un départ ?