Coupé par les Kings, DeMar DeRozan intéresse déjà trois franchises ambitieuses qui cherchent à renforcer leur effectif.

Le marché des free agents continue de s'animer. D'après Shams Charania d'ESPN, DeMar DeRozan est actuellement suivi de près par trois franchises : le Miami Heat, les Denver Nuggets et les Cleveland Cavaliers.

Libéré par les Sacramento Kings plus tôt cet été, le sextuple All-Star représente l'une des dernières grandes opportunités pour les équipes encore à la recherche d'un renfort offensif d'expérience.

Trois prétendants aux profils très différents

Le Miami Heat chercherait à renforcer son secteur extérieur autour de Giannis Antetokounmpo. Après avoir manqué la signature de LeBron James, la franchise floridienne verrait en DeRozan un scoreur capable de soulager la pression offensive tout en apportant son expérience à un groupe qui vise le titre.

Du côté des Denver Nuggets, l'objectif serait de mieux épauler Nikola Jokic et Jamal Murray. Le dossier s'annonce toutefois plus complexe sur le plan financier, puisque Denver dispose d'une marge de manœuvre limitée sous le salary cap et souhaite également conserver son free agent protégé Peyton Watson.

Enfin, les Cleveland Cavaliers restent eux aussi très actifs après avoir échoué à convaincre LeBron James de revenir dans l'Ohio. Après avoir déjà recruté Mario Hezonja et alors que des discussions se poursuivent autour de Jonathan Kuminga, l'arrivée de DeMar DeRozan renforcerait encore un effectif qui souhaite franchir un nouveau cap après sa finale de conférence cette saison.

Un vétéran toujours productif

À 37 ans, DeMar DeRozan continue d'offrir des garanties offensives. Lors de la saison 2025-2026, il a tourné à 18,4 points, 4,1 passes décisives et 2,9 rebonds de moyenne, tout en affichant 49,7 % de réussite au tir.

Son profil devrait donc continuer d'attirer plusieurs prétendants dans les prochains jours. Reste désormais à savoir laquelle de ces trois franchises saura lui proposer la meilleure combinaison entre temps de jeu, ambitions sportives et situation financière.