Les Nuggets ont formulé une offre à Peyton Watson

Peyton Watson était l’un des joueurs majeurs des Denver Nuggets la saison dernière et son absence s’est faite ressentir en playoffs. La franchise du Colorado n’ayant pas vraiment signé de renforts de poids pendant l’intersaison, elle peut difficilement se permettre de laisser filer son ailier de 23 ans. L’objectif prioritaire reste justement de le conserver. Et les dirigeants lui auraient même fait une offre. The Athletic parle d’un contrat sur cinq ans dont le montant avoisinerait les 70 millions de dollars au total.

C’est en-dessous de ce qu’espérait probablement le joueur. Michael Porter Jr glissait lors d’un événement que son ancien coéquipier cherchait un deal à 120 millions et de nombreux insiders ont effectivement confié que Watson voulait un salaire annuel autour des 20 à 25 millions de dollars.

Mais la réalité du marché est différente. Les Nuggets sont au-dessus du deuxième apron, et ils sont les seuls en NBA dans cette situation. Les finances de l’organisation sont dans le rouge alors que le propriétaire s’est quasiment toujours évertué à ne pas payer de Luxury Tax. Le front office serait donc enclin à essayer de se débarrasser d’autres contrats pour offrir à Peyton Watson une somme qui se rapproche de celle désirée.

Le jeune homme est convoité après sa belle saison dernière. Il tournait à quasiment 15 points de moyenne et plus de 41% de réussite à trois-points. Les Los Angeles Clippers, les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks manifesteraient un intérêt pour un sign&trade mais les Nuggets réclameraient évidemment le prix fort. Il se murmure aussi que Watson pourrait parier sur lui-même en acceptant la Qualifying Offer mais ce serait une décision risquée.