Trois joueurs des Mavericks autres qu’Anthony Davis vont être tradés

Les Dallas Mavericks seraient ouverts à l’idée de se séparer de trois de leurs vétérans d’ici la deadline de février.

Si les Dallas Mavericks veulent tanker et ajouter un jeune joueur prometteur à associer à Cooper Flagg, c’est cette année ou jamais. Enfin presque. La franchise texane a sacrifié la majeure partie de ses picks dans l’optique de renforcer l’effectif autour de Luka Doncic… tout ça pour l’échanger contre Anthony Davis en février dernier. Bref, le pari de Nico Harrison a évidemment tourné à la catastrophe et maintenant le club veut se reconstruire de zéro ou presque. Notamment en cédant potentiellement son intérieur All-Star. Sauf que les Mavericks n’auront donc le contrôle de leur pick qu’en 2026.

Pour maximiser leurs chances de drafter haut, ils doivent se séparer de certains vétérans. Selon Shams Charania, trois sont susceptibles d’être tradés en cours de saison. Il s’agit de Klay Thompson, qui se montre à son avantage en sortie de banc en ce moment, de D’Angelo Russell, qui n’a pas la confiance du coach et dont la greffe n’a pas prise, et de Daniel Gafford, un pivot à même d’aider un candidat aux playoffs.

Peut-être que les dirigeants ne sacrifieront pas les trois, ça dépendra évidemment des offres que feront les autres équipes.