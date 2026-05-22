Troll d’exception : Dillon Brooks présente le « Docteur Maboul » version SGA

Le fameux jeu du "Docteur Maboul" tient sa version basket et c'est Dillon Brooks qui a été choisi pour promouvoir le "unethical basketball." Un jeu où il faut prendre la balle de Shai Gilgeous-Alexander, évidemment sans le toucher sous peine de se voir siffler une faute.

C'est de l'humour, bien entendu. Brooks est coéquipier de SGA en sélection canadienne et il est venu le soutenir (ou troller LeBron James) lors du Game 1 de la série entre le Oklahoma City Thunder et les Los Angeles Lakers. Mais l'ailier des Phoenix Suns, qui s'est coltiné le MVP au premier tour, avait tout de même souligné la proportion de son camarade à se jeter au moindre contact.