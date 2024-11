Trophée Timéo du nom porté par la moitié des gamins de l’école : les Jalen

Vous aussi vous aviez remarqué qu’il y avait de plus en plus de Jalen en NBA ? C’est LE prénom à la mode chez les gamins américains et le nombre de porteurs qui font carrière dans le basket, en NBA ou ailleurs, est exponentiel.

A ce jour, 18 Jalen ont déjà joué au moins un match dans la ligue et on a décidé de les classer. Vous verrez que l'on n’a pas inclus les Jaylen, avec un "y", comme l’excellent international français du Maccabi Tel Aviv passé par Portland et OKC, Jaylen Hoard.

Mentions honorables : Jalen McDaniels (pas de bol, son frangin a pris l’essentiel du talent basket de la famille), Jalen Pickett (, Jalen Hood-Schifino, Jalen Slawson, Jalen Bridges, Jalen Crutcher, Jalen Jones, Jalen Harris, Jalen Lecque.

Hors catégorie - Jeux de mots : Jalen et les Garçons, Jalen et le bon, Jalen Iveau (copyright Loulou dans la Late Session), Jalen de Troie, Jalen Dertaker.

10- Jalen Pickett

Il commence à peine sa carrière avec Denver, donc on ne s’aventurera pas sur son niveau de jeu, mais son nom de famille fait totalement le job pour lui permettre d’entrer dans le top 10. Si la piquette est du mauvais vin, on espère pour les Nuggets que le Pickett est du bon basketteur.

9- Jalen Wilson

Pour un 2e tour de Draft, il fait quand même joliment son trou dans la rotation des Brooklyn Nets et est quasiment à 10 points par match cette saison.

8- Jalen Smith

Le prénom le plus en vogue du moment avec le nom de famille le plus en vogue depuis... toujours aux Etats-Unis, ça fait un combo marrant. Un peu comme un Killian Dupont ou un Timéo Martin en France. Pour un 10e pick (2020), l'intérieur de 24 ans n'est pas encore vraiment à la hauteur des attentes, mais il a montré des choses prometteuses à Indiana avant d'être envoyé à Chicago, où il tourne à 7.4 points et 4.8 rebonds de moyenne.

7- Jalen Duren

L'un des corps les plus impressionnants de la ligue, à seulement 20 ans. Duren monte en puissance avec les Pistons, dans un rôle de machine à prendre des rebonds, avec des petits flashes de playmaking. Il fait partie du futur que l'on souhaite radieux à Detroit (et à Waxx pour ne pas qu'il perde goût au basket), tout en étant déjà un acteur actif du présent. Cette saison, Duren des femmes et de la bière nom de Dieu tourne à 9 points et 10 rebonds de moyenne.

6- Jalen Suggs

Après un démarrage de carrière un peu poussif et décevant, notamment à cause des blessures, Suggs a trouvé ses marques et son rôle avec le Magic, l'une des équipes les plus prometteuses de l'Est. Scoreur et clutch player à la fac avec Gonzaga, il est devenu un playmaker/défenseur d'élite en NBA.

5- Jalen Green

Un diamant offensif à polir. Il y a encore pas mal de boulot, mais sa fin de saison dernière et son côté machine à highlights quand il l'a décidé font de lui un membre valeureux du Top 5 des Jalen, en attendant de pouvoir gravir quelques échelons par la suite.

4- Jalen Johnson

Lui aussi a eu un début de carrière tronquée, mais ce qu'il montre avec les Hawks à chaque fois qu'il est en mesure d'enchainer les matches, c'est du très haut niveau. Il y a de la polyvalence et une vibe de star en devenir qui se dégage de "JJ", qui tourne quand même à 19 points, 10 rebonds et 5 passes depuis le début de la saison. A ce jour, il est au moins aussi important que Trae Young dans les plans futurs d'Atlanta.

3- Jalen Williams

Il n’a que deux saisons NBA derrière lui, mais on sent déjà le futur All-Star et joueur important de la ligue. Lieutenant de “SGA” à OKC, basketteur polyvalent et garçon à la tête assez froide, on ne l’attrapera a priori pas dans des enjaillements nocturnes pouvant faire dérailler sa carrière, à en croire cette déclaration qu’il avait faite l’an dernier : “J'essaye de rester éloigné des femmes pendant la saison. J'ai vu des choses. Je sais que des filles traînent dans les couloirs et les chambres d'hôtel pour voir avec qui elles peuvent passer du temps. [...] Elles connaissent ton emploi du temps et tu reçois souvent des DM en mode 'prends-moi un billet d'avion pour te rejoindre. [...] C'est le piège dans lequel pas mal de jeunes joueurs peuvent tomber. Tu es fatigué du match, possiblement en back-to-back, tu es vulnérable, il est 2h ou 3h du matin…”

2- Jalen Brunson

De la même manière qu’il est entré avec fracas dans le classement des Knicks les plus marquants, il siège en haute place dans ce classement des Jalen. Après un début de carrière intéressant mais discret chez les Mavs, il est devenu le chouchou du Garden, un All-Star et une authentique star de la ligue sans que l’on sache s’il a déjà atteint son plafond, alors même qu'il a sorti une saison à 28 points de moyenne. Double champion NCAA aussi avec Villanova, ce qui ne gâche rien.

1- Jalen Rose

A le croire, il est le Jalen originel et c’est sa maman qui a inventé le prénom lors de sa naissance. Personne n’a pu fournir de certificat de naissance antérieur à celui de l’ancien joueur du Fab Five de Michigan, donc la légende tient toujours. S’il est n°1 de ce top, c’est aussi parce qu’il a quand même fait une très jolie carrière, avec un run sous le maillot des Pacers jusqu’en Finales NBA et trois finales de Conférence consécutives. Rose a aussi été un très bon consultant et on est nostalgique de ses previews d’avant-saison avec Bill Simmons chez Grantland, avec des anecdotes parfois NSFW.

