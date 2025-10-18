Tyler Herro, déception à venir pour son futur ?

Sauf surprise, Tyler Herro et le Miami Heat ne devraient pas s'entendre concernant une prolongation de son contrat.

"Je m'attends à ce que quelque chose soit fait." Fin septembre, Tyler Herro a lancé un message clair sur son avenir. Actuellement sous contrat jusqu'en 2027, l'arrière du Miami Heat se retrouve éligible à une prolongation. Pour 150 millions de dollars sur 3 ans.

Et sauf surprise, le joueur de 25 ans risque de connaître une déception. Selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les deux parties n'ont toujours pas eu de discussions concrètes pour trouver un accord.

Surtout, la franchise floridienne n'aurait pas l'intention de lancer les grandes manœuvres dès maintenant. Pourquoi ? Car le Heat souhaite conserver de la flexibilité pour la Free Agency 2027. Dans deux ans, on pourrait retrouver sur le marché des joueurs comme Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell ou encore Anthony Davis.

Et Miami souhaite avoir la possibilité de se mêler à une éventuelle bataille sur ces dossiers. Quitte à froisser un peu l'égo de Tyler Herro ? Il s'agit de la tendance. Il faudra suivre avec attention comment le natif de Greenfield va vivre la gestion de son dossier. D'autant plus qu'il s'attendait à des négociations sérieuses.

En tout cas, le Heat semble avoir, sur le long terme, d'autres priorités.

