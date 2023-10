Tyler Herro : “Content de ne pas être à Portland”

Tyler Herro peut souffler. Après avoir été au cœur des rumeurs pendant toute l’intersaison, notamment dans le cadre d’un éventuel transfert de Damian Lillard vers le Miami Heat, le jeune homme sait désormais qu’il va débuter la saison avec la franchise floridienne. Et il est soulagé de ne pas avoir été envoyé aux Portland Trail Blazers.

« Je ne voulais pas aller à Portland, donc je suis heureux que Portland n’ait pas voulu de moi », note l’intéressé.

Même s’il est évidemment possible qu’il ne souhaitait pas jouer dans l’Oregon, une légère rancœur se fait sentir dans ses déclarations. Tyler Herro précise pourtant qu’il n’y a rien de personnel avec Portland mais sa manière de s’exprimer sur le sujet depuis quelques jours tend à laisser penser qu’il a été vexé par ce qui a pu se dire de lui durant toute cette affaire. Notamment le fait, par exemple, que très peu de franchises se seraient intéressés à lui.

« Je ne sais pas vraiment ce qui a changé. Je me suis blessé et l’équipe a fait une très belle campagne. Peut-être que c’est ce qui a fait baisser ma valeur auprès des gens. Je n’ai pas régressé. Je suis plus fort, plus expérimenté. Donc je ne comprend pas pourquoi ma valeur aurait baissé. »

Les Blazers n’étaient pas sensiblement opposés à la venue de Tyler Herro mais ils ont déjà plusieurs arrières prometteurs : Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Anfernee Simons. Leur intérêt pour des intérieurs comme Deandre Ayton et Robert Williams est compréhensible vu le noyau dur déjà en place. L’absence d’Herro lors du beau parcours du Heat a sans doute aussi en partie fait oublier certaines de ses qualités. Puis même s’il dispose toujours d’une belle marge de progression, le jeune arrière n’a pas explosé au point de montrer le potentiel d’une future star. Cette saison peut lui donner l’occasion de prouver à ceux qui ont douté de lui qu’ils ont eu tort de le faire.

