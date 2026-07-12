Tyler Herro avait senti venir son trade cet été

Sur cette intersaison, le nouvel arrière des Milwaukee Bucks Tyler Herro s'attendait à quitter le Miami Heat.

Impliqué dans les rumeurs depuis des années, Tyler Herro a bel et bien quitté le Miami Heat cet été. Dans le cadre du deal pour Giannis Antetokounmpo, l'arrière a pris la direction des Milwaukee Bucks.

Cette fois-ci, le joueur de 26 ans avait senti le vent tourner. Au cours des dernières années, il avait régulièrement été proche d'un départ. Que ce soit pour Damian Lillard, Kevin Durant ou encore James Harden.

Et cet été, Herro s'attendait à ce dénouement.

"Je m'y attendais. Si ça devait arriver un été, c'était forcément celui-ci, donc je m'y préparais. Et même si je ne savais pas pour Milwaukee, je me doutais bien que j'allais être transféré cet été. Je suis ravi et heureux que ce soit Milwaukee.

Ça fait partie du jeu. A Miami, il y aura toujours des rumeurs. Je l'ai déjà dit : Miami est une organisation qui veut remporter des titres et qui veut être compétitive. On n'était pas si loin. On a aussi connu des défaites au premier tour, des échecs pour se qualifier en Playoffs. Du coup, j’ai vécu toutes les fins de saison possibles.

Et c’est logique qu’ils veuillent prendre un nouveau départ, recruter quelqu’un comme Giannis pour lancer un nouveau projet. C’est donc compréhensible", a résumé Tyler Herro pour le Miami Herald.

Avant son accrochage avec son ex-coéquipier Bam Adebayo, Tyler Herro semblait en paix avec le choix du Heat...

Bam Adebayo a frappé Tyler Herro à Vegas !