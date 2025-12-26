Tyler Kolek, le nouveau chouchou des Knicks a sauvé Noël

Tyler Kolek a été phénoménal dans le 4e quart-temps de la victoire arrachée par les Knicks face aux Cavs. Il est la belle surprise du moment à New York.

Les fans des Knicks adorent les joueurs inattendus et leur montrent un amour assez incroyable. Tyler Kolek est la sensation du moment à New York. Après une saison rookie extrêmement discrète (41 matches, 7 minutes de moyenne) sous les ordres de Tom Thibodeau, l'ancien arrière de Marquette est devenu un joueur essentiel de la rotation de Mike Brown. Sur cette fin d'année, il enchaine les matches productifs, très solides et même clutch, comme ce NBA Christmas Game mémorable contre les Cavs jeudi soir. Kolek, qui a finit avec 16 points et 9 passes décisives en 25 minutes, a surtout fait un 4e quart-temps de dingo alors que son équipe était menée de 17 points et se dirigeait vers une défaite.

Tyler Kolek a marqué 11 de ses 16 points sur cette période, mais il ne s'est pas contenté de ça. Outre ses trois paniers primés, le sophomore a réussi l'action défensive de la nuit. Alors que Cleveland menait encore au score à un peu plus d'une minute de la fin, Donovan Mitchell est parti seul en contre-attaque, ce qui se termine généralement par un gros dunk des familles. Sauf que l'arrière des Cavs n'a pas eu le temps de monter au cercle et s'est fait éjecter le ballon des mains sur l'intervention de Kolek. Après visionnage de l'action, les arbitres ont déterminé que le balayage du New Yorkais était valide. Derrière, les Knicks ont pu opérer et prendre un avantage définitif sur un panier à 3 points de Jalen Brunson.

TYLER KOLEK WAS UNREAL TODAY! 16 PTS (11 in 4Q)

9 AST

4 3PM NYK's 17-PT 4Q comeback is the largest in a #NBAXmas game of the play-by-play era 🚨 pic.twitter.com/CTVG0MDFfD — NBA (@NBA) December 25, 2025

Drafté en 34e position de la Draft 2024 par Portland avant d'être immédiatement échangé contre des 2e tours 2027, 2029 et 2030, Tyler Kolek est une super pioche qui n'aura peut-être pas trouvé de terrain d'expression si le staff précédent des Knicks était resté en place. Si ses stats moyennes ne sont pas ronflantes, il sort d'un match à 20 points, 11 rebonds et 8 passes contre Minnesota et de cette très belle partition face à Cleveland. Encore un peu et les maillots floqués "Kolek #13" vont fleurir dans les rues de Manhattan.

