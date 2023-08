Imaginez Luka Doncic et Tyrese Haliburton ensemble, sur le même backcourt. On ne peut pas affirmer que cela fonctionnerait parfaitement, mais cette expérience serait, au moins, extrêmement intrigante. En 2020, les Mavericks ont tenté de la concrétiser en récupérant Haliburton lors de la draft NBA.

« Nous avons fait tout notre possible pour monter à la draft et le récupérer », a révélé Mark Cuban, dans le podcast de Patrick Beverley. Dallas disposait alors du 18e et du 31e choix. La franchise a proposé un package composé de ces deux picks et de Jalen Brunson — avant son explosion — aux équipes situées dans les hauteurs de la draft. Celles-ci l’ont toutes rejeté avant que les Kings ne sélectionnent Tyrese Haliburton en 12e position.

Les Mavs ont donc dû se contenter de Josh Green et de Tyrell Terry cette année-là. Il s’agit tout de même d’un beau lot de consolation, compte tenu de l’importance de Green dans l’effectif actuel. Et bien qu’ils soient passés à côté d’un futur All-Star, l’un des meilleurs meneurs de la ligue aujourd’hui, il aurait pu avoir une trajectoire tout autre s’il avait évolué aux côtés de Luka Doncic. C’est depuis son transfert aux Pacers, où il est au centre du jeu, que le « Prince Hali » s’épanouit réellement.

Ironie du sort, c’est sous les ordres de Rick Carlisle que le meneur opère aujourd’hui. Coach historique des Mavericks, il a rejoint les Pacers en 2021, peu de temps avant l’arrivée de Tyrese Haliburton. « Rick [Carlisle] était notre entraîneur à l’époque. Rick part dans l’Indiana. Quel est le premier trade qu’il conclut ? », a souligné Cuban… qui s’expose désormais à une éventuelle sanction pour tampering.

