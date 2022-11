Tyrese Haliburton raconte ses décisions sur le game winner contre les Lakers, incroyable QI basket

Les meneurs qui arrivent en NBA sont le plus souvent des combo guards. Des arrières coincés dans le corps d’un poste un. Ils sont rapidement assez forts pour scorer, avec plein de picks-and-roll à leur disposition, ou pour faire des passes décisives. Mais ça ne veut pas dire qu’ils maîtrisent réellement le jeu. Ça, ça prend habituellement plus de temps. Et c’est ce qui fait la particularité de Tyrese Haliburton.

Tyrese Haliburton suit les traces de Chris Paul

La star montante des Indiana Pacers est un vrai gestionnaire, dans la lignée de Chris Paul. Il multiplie les rencontres à plus de 10 passes sans perdre de ballon. Un vrai général des parquets. Quand on l’écoute raconter le game winner au buzzer d’Andrew Nembhard contre les Los Angeles Lakers, on comprend à quel point il est spécial.

Tyrese Haliburton’s basketball IQ is off the charts and he’s only 22pic.twitter.com/P8uDyLgnVi — NBACentral (@TheNBACentral) November 29, 2022

« Je ne savais pas combien de temps il restait donc j’ai rapidement jeté un coup d’œil au chrono. Je pensais d’abord à tirer à 5 secondes du buzzer mais j’ai fait un dribble de plus, puis deux. Buddy était dans le corner et Benn [Mathurin] au poste bas. Anthony Davis entre les deux. Je voulais faire la passe à Buddy mais je savais que si je lui lâchais la balle, ça aurait été un tir difficile contesté par AD. Donc j’ai pivoté sur mon pied gauche et j’ai vu LeBron [James] dans la peinture. Après, c’est de la lecture de jeu. Si LeBron avait fait deux pas de plus, j’aurais fait une passe lobée pour Benn. Mais il était en retard donc j’ai juste donné la balle à Drew [Nembhard] pour la gagne. »

Les Pacers ont décidément mis la main sur un futur très bon en récupérant Tyrese Haliburton aux Sacramento Kings.