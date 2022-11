Tyrese Haliburton suit les traces de Chris Paul

Le meneur des Indiana Pacers Tyrese Haliburton s’affirme comme la relève dans la catégorie du meneur altruiste qui joue le plus juste possible.

Bien que battus par les Los Angeles Clippers dimanche (100-114), les Indiana Pacers réalisent un début de saison surprenant. Ils ont gagné 11 matches sur 19 et occupent le top-4 de la Conférence Est alors que la franchise semblait promise à une reconstruction et figurait comme un sérieux candidat au tanking en cas de transfert de Myles Turner et de Buddy Hield. Pour l’instant, ça tient encore. Un joueur est au cœur de ces six premières semaines intéressantes : Tyrese Haliburton.

Le jeune meneur est, par définition, aux commandes de l’une des dix meilleures attaques de la ligue (113,1 points sur 100 possessions). Il distribue le jeu à merveille, avec par exemple 11,1 passes par match ! Il est le leader en NBA dans cette catégorie pour le moment, et d’assez loin. Mais le plus frappant, c’est surtout la justesse de ses décisions.

Non seulement l’ancien talent prometteur des Sacramento Kings dirige le jeu du haut de ses 22 ans mais en plus il le fait sans commettre trop d’erreur. Il n’a perdu aucun ballon contre les Clippers la nuit dernière. C’est déjà la septième fois de sa carrière qu’il offre plus de 10 caviars sans faire de TO.

Tyrese Haliburton est lancé pour battre un jour le record de Chris Paul. Pour l’instant, le futur Hall Of Famer est à 52 matches de ce genre (10+ passes décisives, 0 balle perdue). Mais il lui a fallu plus de 220 rencontres pour arriver à la barre des 7 que son potentiel successeur a atteint en… 154 sorties. On lui souhaite une carrière aussi longue et aussi riche. Alors que CP3 se rapproche de la retraite, la relève est peut-être déjà prête.

Les Pacers, l’autre grosse surprise du début de saison