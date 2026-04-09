Tyrese Haliburton, une très bonne nouvelle pour les Pacers !

Tyrese Haliburton a annoncé avoir repris les oppositions à l'entrainement avec les Pacers. Une étape importante dans son retour après sa rupture du tendon d’Achille.

Tyrese Haliburton a donné une vraie raison de sourire aux fans des Pacers. Le meneur d’Indiana a annoncé mercredi sur son compte X qu’il avait repris le 5 contre 5, une étape loin d’être anodine dans sa rééducation après la rupture du tendon d’Achille droit subie lors du Game 7 des Finales NBA 2025 face au Thunder. Son absence pour toute la saison 2025-26 était connue depuis l’été dernier, mais cette reprise du jeu collectif marque un cap très important dans son retour vers la compétition.

À ce stade, il n’y a évidemment aucune surprise sur son calendrier global. L’idée reste de le revoir pour l’Opening Night de la saison 2026-27, mais voir Haliburton retrouver du rythme dans des situations de jeu réelles change forcément la perspective autour de la franchise. Indiana a traversé une saison de tanking presque subi, ou en tout cas fortement conditionné par cette blessure, avec la nécessité de regarder vers l’avenir plus que de défendre ses ambitions immédiates.

C'est ce qui rend cette nouvelle aussi excitante. Avant de se blesser, Haliburton restait sur une campagne de playoffs exceptionnelle, jusqu’à ces Finales NBA où il avait encore confirmé qu’il appartenait à la caste des meneurs capables de porter une équipe très loin. Son sens du tempo, sa vision du jeu et sa capacité à faire vivre toute l’attaque avaient permis aux Pacers de changer de dimension.

Autant dire qu’à Indiana, l’impatience grandit. Parce qu’avec un Tyrese Haliburton en bonne santé - le comeback de Jayson Tatum a montré que c'était possible - les Pacers ne ressembleront plus du tout à l’équipe contrainte de survivre sans son cerveau. Ils redeviendront, très vite, un groupe qu’on aura envie de surveiller de près.