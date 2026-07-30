Selon Rich Paul, Tyrese Maxey a été le leader des Sixers dans les discussions qui ont convaincu LeBron James de rejoindre Philadelphie.

Les Philadelphia Sixers n'ont pas laissé le hasard décider de leur recrutement de LeBron James. Si plusieurs joueurs et figures de la franchise ont participé aux discussions avec le quadruple MVP, c'est Tyrese Maxey qui a joué le rôle le plus actif, selon Rich Paul, l'agent des deux joueurs.

Une implication qui confirme l'importance prise par le meneur dans le projet des Sixers.

Tyrese Maxey en leader de l'opération séduction

Dans le podcast Game Over de The Ringer, Rich Paul a expliqué que Maxey avait été le principal moteur du recrutement de LeBron James.

« Tyrese Maxey a mené la charge. »

Le meneur de Philadelphie n'était toutefois pas seul. Plus tôt ce mois-ci, Dave McMenamin d'ESPN révélait que Joel Embiid, Jaylen Brown, Nick Nurse et le manager général Mike Gansey avaient également échangé avec LeBron James avant sa décision.

Une relation déjà bien installée

Rich Paul estime que la relation entre LeBron James et Tyrese Maxey a largement facilité les discussions.

« Je connais Tyrese depuis sept ans. On parle tout le temps. LeBron a passé du temps avec lui. Je sais que c'est quelque chose de positif. »

Les deux joueurs s'entraînent régulièrement ensemble pendant les intersaisons et ont d'ailleurs été photographiés côte à côte peu après l'officialisation de la signature de LeBron à Philadelphie.

« Il veut simplement gagner »

Pour Rich Paul, la force de Tyrese Maxey réside surtout dans sa capacité à accueillir une superstar sans craindre de perdre en visibilité.

« Je connais le caractère d'Anthony Davis. Il ne se soucie pas de savoir qui attire la lumière... C'est la même chose avec Tyrese. Ils se connaissent, ils s'entraînent ensemble. Il accepte complètement l'idée que, si nous pouvons faire venir ce joueur, il comprend tout ce que cela implique, mais il est bien dans sa peau. Et surtout, il veut gagner. Il veut avoir les meilleures chances de gagner. »

Bon, on rappellera que son agent est le même que celui de LeBron, donc il a beau jeu de lui donner le beau rôle…

LeBron James n’envisageait même pas les Sixers avant qu’un move ne change tout