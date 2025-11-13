Tyronn Lue admet avoir sous-estimé Nikola Jokic après les 55 points du triple MVP face aux Clippers. Une masterclass qui a fait exploser le plan défensif.

Nikola Jokic a encore repoussé les limites. Mercredi soir, le triple MVP a offert une démonstration offensive d’une rare violence pour mener les Denver Nuggets à une victoire 130-116 sur le parquet des Los Angeles Clippers. Une soirée qui a poussé Tyronn Lue à reconnaître, sans détour, qu’il avait sérieusement sous-estimé la capacité de Jokic à scorer. Et que ça l'avait poussé à se planter dans sa préparation du match.

Une stratégie assumée… qui a explosé en plein vol

Jokic a terminé avec 55 points, 12 rebonds et 6 passes, le tout en seulement 33 minutes, avec une précision irréelle : 13 sur 17 à deux points, 5 sur 6 à trois points et 14 sur 16 aux lancers francs. Une partition que Lue n’avait clairement pas anticipée.

« Notre plan était de le laisser marquer et de lui enlever la passe, de sortir tout le monde du match », a expliqué le coach des Clippers. « Je pensais qu’en première mi-temps, on avait fait du bon travail. On savait que Jamal Murray serait plus agressif après la pause, mais je ne pensais pas qu’il (Nikola Jokic) marquerait 55. »

Le technicien détaille également les difficultés rencontrées dans les différents ajustements défensifs :

« Il a mis des trois points. Il a joué comme un arrière quand Zubac était sur lui, avec des écrans loin du ballon, et c’est difficile à gérer pour Zu. Et quand on joue plus petit sur lui, il poste, donc c’est compliqué. Mais je ne pensais pas qu’il irait à 55. »

Un premier quart délirant

Jokic a planté 25 points dès le premier quart-temps, puis 19 de plus dans le troisième. À la fin du troisième acte, il en comptait déjà 52. À ce stade, Lue reconnaissait que son plan avait ses limites, et surtout qu'il était tombé sur une soirée où Jokic pouvait tout faire.

Côté Clippers, les difficultés récurrentes au retour des vestiaires ont encore pesé. « C’est vraiment le troisième quart-temps qui nous tue, avec notre incapacité à scorer et nos pertes de balle. On doit s’améliorer là-dessus », a ajouté Lue.

Un Jokic incandescent depuis deux semaines

Sur ses six derniers matchs, Jokic tourne à 35,8 points, 12 rebonds, 11 passes à près de 78% de réussite. Sa performance face aux Clippers n’a pas battu son record personnel (61 points), mais elle a encore marqué les esprits. Et renforcé l’idée qu’il peut faire basculer un match presque à lui seul.