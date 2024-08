Sur cette intersaison, les Los Angeles Clippers ont perdu une star : Paul George. Mécontent de l'offre financière des Californiens, l'ailier a pris la direction des Philadelphia Sixers pour 211,5 millions de dollars sur 4 ans. Un coup dur pour les ambitions de l'équipe dirigée par Tyronn Lue.

Cependant, les Californiens ont tout de même été actifs cet été. On pense aux signatures de Mo Bamba, Nicolas Batum, Derrick Jones Jr ou encore Kevin Porter Jr. Il y a aussi eu la prolongation de James Harden pour garder un noyau compétitif autour de Kawhi Leonard.

Pour autant, il existe logiquement des doutes sur le niveau réel de cette formation. Une aubaine pour le coach californien.

"Quand tu perds un gars du calibre de Paul George, les gens pensent instantanément : 'oh, ils ne peuvent plus gagner ou ils seront plus compétitifs'. Mais ça me donne un challenge encore plus motivant.

Donc, les gens ne croient plus en nous et ne pensent plus que nous sommes bons ? Cette situation me donne une motivation supplémentaire. J'ai hâte de prouver que tout le monde a tort", a ainsi annoncé Tyronn Lue pour ESPN.

Sans être un outsider pour le titre, Los Angeles reste un candidat aux Playoffs. Et surtout, Tyronn Lue a prouvé qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs de la NBA. Il faut donc se méfier de l'orgueil des Clipppers...

L’avenir des Clippers s’écrira avec Ty Lue