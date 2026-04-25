Après un effondrement inédit en playoffs, Ime Udoka n’a pas épargné ses joueurs, pointant des erreurs « horribles ».

Les Houston Rockets ont laissé filer un match qu’ils tenaient pourtant en main face aux Los Angeles Lakers. Et Ime Udoka s’en est pris publiquement à ses joueurs après la rencontre.

Avec six points d’avance dans les 30 dernières secondes du Game 3, la victoire semblait acquise. Mais une série d’erreurs a complètement inversé la dynamique, jusqu’à une défaite 112-108 après prolongation.

Ce scénario est rarissime en playoffs. Sur les 29 dernières années, les équipes menant de six points ou plus dans les 30 dernières secondes affichaient un bilan de 1713 victoires pour une seule défaite. Houston devient seulement la deuxième à s’incliner dans une telle situation.

Après la rencontre, Ime Udoka n’a pas cherché à protéger ses joueurs. Il les a plutôt balancés sous le bus, pour reprendre l’expression consacrée.

« Des erreurs horribles », a-t-il lâché en conférence de presse, pointant directement l’exécution catastrophique dans le money time. « Je ne sais pas si c’est la jeunesse, la peur du moment ou autre chose, mais tu mènes de six points avec 20 ou 30 secondes à jouer, tu prends le rebond, tu dois juste garder le ballon et attendre qu’on fasse faute sur toi. C’est quasiment quatre contre un et on rend la balle. »

La suite entre dans la légende, et le coach des Rockets la détaille, plus qu’agacé :

« Faute, une faute terrible sur Marcus Smart pour lui donner trois lancers. Action suivante, on a la balle en zone arrière, une prise à deux arrive et t’essaie passer en dribble à travers au lieu e l’envoyer à Alpy (Sengun) qui est tout seul. Une autre balle perdue et ensuite James met un tir difficile. Et ensuite, sur l’ultime action, on ne fait pas le système qui a été demandé. »

Concrètement, Ime Udoka fait comprendre que, jeunesse ou pas, ses joueurs n’ont pas su gérer la pression et ont enchaîné les mauvais choix.

Autant de choix qui ont ouvert la porte au retour des Lakers, emmenés notamment par LeBron James, auteur du tir à trois points de l’égalisation.

Interrogé après la rencontre, le jeune Reed Sheppard a refusé de se cacher derrière l’inexpérience et a assumé.

« Ce n’est pas une question d’âge. J’ai joué suffisamment longtemps au basket. Remonter le terrain en dribble quand il reste 30 secondes, c’est juste remonter le terrain en dribble quand il reste 30 secondes. Il n’y a pas d’excuse type ‘’il n’a jamais joué en playoffs, il n’a jamais été dans ce contexte’, c’est du basket simple. J’aurais dû faire le bon choix », a-t-il reconnu.

Un discours qui rejoint le constat global : Houston n’a pas perdu sur un exploit adverse, mais bien sur une accumulation d’erreurs évitables. Des erreurs qui mettent les Rockets dos au mur.

Et dans cette situation, Udoka, qui n’a pas hésité à attribuer la défaite à ses joueurs, va lui aussi devoir proposer mieux. Sinon, Houston risque bel et bien un sweep qui ferait tâche.