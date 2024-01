Udonis Haslem, maillot retiré et hommage à une légende du Heat

Même sans s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA, Udonis Haslem a su devenir une légende du Miami Heat. Recruté par les Floridiens en 2003, l'intérieur a passé 20 ans sous les couleurs de cette équipe avant de prendre sa retraite à 43 ans.

Pendant cette période, il a ainsi disputé 7 Finales NBA pour 3 sacres. Outre son impact sportif (7,5 points et 6,6 rebonds de moyenne en carrière), il a surtout marqué les esprits en incarnant la fameuse "Heat Culture".

Et Miami a donc décidé de l'honorer en retirant son maillot, le 40, la nuit dernière contre les Atlanta Hawks (108-109). Il est ainsi devenu le 6ème joueur à avoir un tel honneur à Miami. Après Chris Bosh, Dwyane Wade, Tim Hardaway, Shaquille O'Neal et Alonzo Mourning.

"Vous avez tous misé sur le fait que je pleure, n'est-ce pas ? Je sais que vous pensez tous que je vais pleurer. Oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Heat Nation, cela a été un honneur absolu. Il faut tenir le 305 (le code de Miami). Ce soir, nous le célébrons tous", a ainsi insisté Udonis Haslem.

Véritable légende du Heat, Udonis Haslem a laissé son empreinte dans l'histoire de cette franchise. Et le natif de Miami risque donc de rester un exemple pour les générations à venir en Floride.

Did it his way in his city over 20 years.

Watch UD's full jersey retirement ceremony from start to finish ⤵️ pic.twitter.com/LDYDC6uQp2

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 20, 2024