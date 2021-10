Un ancien joueur NBA arrêté pour falsification de tests Covid

Le nom de Lazar Hayward ne vous dit peut-être rien. Ce ne serait pas anormal, puisque malgré son statut de joueur sélectionné au 1er tour de la Draft 2010, l'intéressé n'a joué que trois vraies saisons en NBA, avec Minnesota et Oklahoma City. Puis Hayward a enchaîné les saisons en D/G-League, avant de s'envoler pour le Venezuela, aux Guaros de Lara.

Sans contrat notable depuis, Lazar Hayward est revenu dans l'actualité de manière pas très brillante ce week-end. Celui qui était le 2e meilleur marqueur All-Time à la fac de Marquette a été arrêté à Kauai, l'une des îles de l'archipel d'Hawaï. Accompagné d'une femme, Hayward est accusé d'avoir fourni de faux documents de tests Covid négatif à son arrivée, afin d'éviter la période de quarantaine requise pour les arrivants.

Hayward a été immédiatement renvoyé à Los Angeles et va recevoir une convocation devant un tribunal pour répondre des accusations de falsification portées contre lui.

Depuis le début de la pandémie, Hawaï a connu plus de 80 00 cas de Covid et 5 659 décès liés au virus.

Authorities in Hawaii arrested Lazar Hayward Jr and Raven Randle for uploading falsified Covid-19 negative test results to state database. They then flew from Los Angeles to Hawaii where they were booked and immediately put on a plane back to LA. https://t.co/aNll32LjsM

— Gigi Graciette (@GigiGraciette) October 2, 2021