Un ancien Lakers pense qu’il faudrait trader Austin Reaves

Pour Robert Horry, si L.A. veut maximiser sa fenêtre avec LeBron James et Luka Doncic, il faut faire un choix fort : se séparer d’Austin Reaves. Le triple constat de “Big Shot Bob” dans son podcast du même nom: profils qui se chevauchent, besoin d’équilibre autour de Doncic, et opportunité de valeur via un sign-and-trade.

Robert Horry n’a pas tourné autour du pot. Selon lui, les Lakers devraient envisager un sign-and-trade pour Austin Reaves, car son jeu est trop proche de celui de Luka Doncic. “Quand tu as deux joueurs qui font à peu près la même chose […] c’est du gâchis. J’adore Austin Reaves, mais tu n’as pas besoin de deux mêmes joueurs. L’NBA, c’est une histoire de fit”, explique l'ancienne gloire des Lakers.

L’argument est simple : Doncic porte la création, initie le pick-and-roll, dicte le tempo. Reaves, lui aussi, a brillé comme manieur secondaire capable de faire jouer les autres. Dans l’attaque de JJ Redick, le risque d’empiètement de zones existe, surtout dans les moments qui comptent. Horry prend l’exemple des grandes équipes : “Elles ont toutes quelque chose de différent. Il n’y a pas deux Jokic, pas deux Giannis, pas deux Shai.”

Les Lakers près à trader pour mieux entourer Doncic et LeBron

Les Lakers peuvent-ils (vraiment) bouger maintenant ?

Contexte important : la saison 2025-26 arrive, avec un opener face aux Warriors le 21 octobre, et les Lakers sortent d’une intersaison active (jeunes paris comme Jake LaRavia, ajout d’expérience avec Deandre Ayton et Marcus Smart). Beaucoup de fans espèrent encore une pièce de plus avant les playoffs 2026, pour ce qui pourrait être la dernière danse de LeBron. L’outil le plus bankable ? Reaves, dont la valeur reste élevée sur le marché.

Horry pousse pour le sign-and-trade, mais sa mise en œuvre immédiate paraît délicate : peu de restricted free agents encore disponibles et peu de profils qui répondent exactement au cahier des charges des Lakers. Autrement dit, l’idée séduit sur le papier, mais la fenêtre opérationnelle est étroite à court terme.

Austin Reaves ou le dilemme du fit autour de Luka

Au-delà de la faisabilité, la question centrale reste le fit autour de Doncic. Doit-on empiler les créateurs ball-dominant ou varier les menaces (taille, défense sur l’aile, tir sans ballon, écran fort, rebond offensif) ? Horry tranche : diversifier. Et il place Reaves — pourtant précieux et populaire — au cœur des packages susceptibles de ramener cette complémentarité, surtout si L.A. vise la pleine puissance au printemps.

Rien de nouveau pour les supporters : Austin Reaves apparaît depuis des mois dans d’innombrables scénarios d’échanges. La différence, c’est l’autorité morale d’un septuple champion qui dit tout haut ce que d’autres pensent tout bas : pour grimper d’un cran, il faudra peut-être sacrifier du confort. Et si on cherche la cohérence, l’option Horry coche des cases. Reste à voir si Pelinka et Redick la jugent nécessaire… ou prématurée.

