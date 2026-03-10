Ancien numéro 1 de la Draft, Markelle Fultz pourrait bientôt retrouver la NBA après une audition avec l’équipe G League des Raptors.

Un retour inattendu pourrait se profiler en NBA. L’ancien numéro 1 de la Draft Markelle Fultz tente actuellement de relancer sa carrière et pourrait bientôt retrouver un effectif NBA.

Selon Sportsnet, le meneur de 27 ans participe actuellement à une sorte d’audition avec les Raptors 905, l’équipe G League affiliée aux Toronto Raptors. L’objectif serait d’évaluer son niveau avant une possible signature dans l’effectif NBA.

Une audition pour la 15e place

Toronto dispose encore d’une place libre dans son roster et envisagerait de la remplir autour du 15 mars. La franchise observe donc de près les performances de Fultz en G League.

Lors de sa première apparition avec Raptors 905, l’ancien premier choix de la Draft 2017 a inscrit 4 points et délivré 5 passes décisives.

Aucune promesse n’a été faite pour le moment, mais cette opportunité pourrait ouvrir la porte à un retour dans la ligue.

Une carrière marquée par les rebondissements

Sélectionné en première position par les Philadelphia 76ers en 2017, Markelle Fultz était considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération. Sa carrière a toutefois été marquée par plusieurs blessures et difficultés. Il avait notamment totalement « perdu » son shoot, que ce soit en termes d’adresse ou de mécanique.

Il a ensuite relancé sa trajectoire avec le Orlando Magic, avant un passage plus discret chez les Sacramento Kings la saison dernière.

Au total, Fultz a disputé 255 matches NBA pour des moyennes de 10,4 points, 3,2 rebonds et 4,4 passes.

Une dernière chance ?

Il y a encore trois ans, Fultz tournait à 14 points et 6 passes de moyenne comme meneur titulaire à Orlando. Toronto pourrait donc être tenté de lui offrir une nouvelle chance.

Si l’essai est concluant, l’ancien numéro 1 de Draft pourrait bien signer l’un des retours les plus inattendus de la saison.

