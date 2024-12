Un autre Wagner à terre, le Magic est maudit mais fait des miracles

Si Kenny Atkinson est le favori logique pour remporter le titre de Coach of the Year à la fin de la saison, il va falloir sérieusement se pencher sur le cas de Jahmal Mosley. Le head coach du Magic et ses joueurs font des merveilles alors que le sort ne cesse de mettre des embûches sur leur parcours.

Après avoir déjà perdu Paolo Banchero et Franz Wagner pour plusieurs mois, les Floridiens ont dû jouer cette nuit sans Jalen Suggs, puis ont déploré la blessure (possiblement grave) de Mo Wagner au genou et l'expulsion de Wendell Carter Jr. Menés à trois reprises d'au moins 20 points et de 22 points en début de 4e quart-temps dans leur match face à Miami, les hommes de Mosley ont réussi une remontée fantastique.

A chaque coup dur, les joueurs se relaient et se passent le flambeau pour que l'équipe tienne le coup. Cette nuit, c'était Cole Anthony, dont les 35 points et 9 passes en sortie de banc ont été déterminants.

On ne sait pas combien de temps ils pourront fonctionner de cette manière, mais leur début de saison est admirable, avec 18 victoires et 12 défaites dans l'adversité. On souhaite au Magic que Banchero, Wagner et les autres puissent revenir et reprendre l'histoire là où ils l'ont laissée la saison dernière, au 1er tour des playoffs.