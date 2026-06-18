Une amie proche de Jade Jones, la fiancée de Tyrese Haliburton, est décédée à 26 ans lors de son enterrement de vie de jeune fille à Saint-Barthélemy.

Un événement tragique est venu assombrir les préparatifs du mariage de Tyrese Haliburton et de sa fiancée, Jade Jones. Selon TMZ, l’une des meilleures amies de cette dernière, Makenzi Kern, est décédée à seulement 26 ans lors d’un voyage organisé à Saint-Barthélemy pour l’enterrement de vie de jeune fille de la future mariée.

La jeune femme, très proche de Jade Jones, faisait partie du groupe d’amies réuni dans les Caraïbes pour célébrer l’un des derniers moments forts avant le mariage. D’après les informations rapportées par TMZ, Makenzi Kern serait morte de manière inattendue à la suite de complications de santé. À ce stade, les circonstances exactes de son décès n’ont pas été détaillées.

Aucune suspicion liée à l’alcool ou à la drogue

Toujours selon TMZ, la famille de Makenzi Kern ne soupçonne ni acte criminel, ni implication de drogue ou d’alcool dans ce drame. Une précision importante, tant l’annonce d’un décès dans ce type de contexte peut rapidement donner lieu à des raccourcis ou à des spéculations déplacées.

Makenzi Kern était une amie de longue date de Jade Jones. Les deux femmes avaient notamment partagé leur passage à Iowa State, où elles faisaient partie de l’équipe de cheerleading. C’est également à Iowa State que Jade Jones avait rencontré Tyrese Haliburton, avant que celui-ci ne rejoigne la NBA en 2020.

Une perte immense pour Jade Jones

Jade Jones a depuis rendu hommage à son amie sur les réseaux sociaux, évoquant une présence essentielle dans sa vie et une personne qui comptait énormément pour elle. Makenzi Kern venait d’avoir 26 ans quelques jours avant sa disparition.

Le mariage de Tyrese Haliburton et Jade Jones est prévu cet été. Pour le couple, cette période qui devait être entièrement tournée vers la célébration est désormais marquée par une perte brutale, intime, et forcément dévastatrice.

Le meneur des Indiana Pacers gravement blessé au tendon d'Achille lors des playoffs 2025, doit normalement revenir au début de la saison 2026-2027, après avoir surmonté un zona pendant sa convalescence.