De LeBron James à Victor Wembanyama ? Skip Bayless a lancé une attaque en règle contre la star des Spurs après les Finales NBA perdues face aux Knicks

Victor Wembanyama a-t-il déjà trouvé son nouveau grand détracteur ? Après avoir longtemps ciblé LeBron James, puis Kawhi Leonard, Skip Bayless semble avoir jeté son dévolu sur la superstar des San Antonio Spurs. Dans l’émission Gil’s Arena, le polémiste américain s’en est pris très durement au Français après la défaite en Finales NBA contre les New York Knicks.

Le point de départ de sa sortie : les propos tenus par Wembanyama après la série. Le Français avait notamment expliqué que les Spurs avaient dominé certaines séquences et qu’il avait déjà hâte de retrouver ce niveau de compétition. Une lecture qui n’a pas du tout plu à Bayless.

« Un comportement d’enfant gâté »

« Je pense qu’il y a encore un comportement d’enfant gâté chez ce garçon de 22 ans », a l

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ancé Skip Bayless. « Je ne vais pas lui donner un laisser-passer simplement parce qu’il n’a que 22 ans. »

Le consultant est ensuite revenu sur les déclarations de Victor Wembanyama après le Game 7 remporté contre Oklahoma City en finale de Conférence. Le Français avait expliqué que ce genre de rendez-vous était comme de l’oxygène pour lui et qu’il avait envie de revivre ça encore 15 ou 20 fois.

« Ce garçon est tellement imbu de lui-même. Il a dit que c’était comme de l’oxygène pour lui, qu’il avait envie de connaître ça encore 15 ou 20 fois. C’était vraiment de l’arrogance prématurée de la part d’un gamin pourri gâté », a insisté Bayless.

La comparaison avec LeBron James

Pour appuyer son propos, Skip Bayless a même fait le parallèle avec LeBron James, son souffre-douleur préféré pendant de longues années.

« Ça m’a rappelé LeBron, qui était pourtant un joueur plus mature à cet âge-là, avec le moment où il avait dit avec Miami : "Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq...", en parlant du nombre de titres qu’il pensait gagner », a-t-il expliqué.

La référence est évidemment celle de la présentation du Miami Heat en 2010, lorsque LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh avaient promis une dynastie. Pour Bayless, Wembanyama afficherait déjà une forme de certitude similaire, alors que son palmarès NBA reste encore vierge.

« Vous n’avez absolument pas dominé cette série »

Skip Bayless a surtout reproché à Wembanyama son manque de reconnaissance envers les Knicks après la défaite des Spurs.

« Je n’ai pas entendu un seul mot de félicitations pour les Knicks de sa part. Après le match, il a dit : "On a absolument dominé cette série la plupart du temps" », a poursuivi Bayless.

Là encore, le consultant n’a pas mâché ses mots.

« Tu n’as pas absolument dominé. Vous avez perdu la série en cinq matches. Vous avez cartonné dans les premiers quart-temps et mené de 10 ou 15 points à chaque fois, pour finalement perdre parce que tu as disparu des matches sur les cinq dernières minutes ».

Une sortie violente, mais dans la droite ligne du personnage. Bayless estime que les Spurs ont confondu domination par séquences et maîtrise réelle d’une série. New York, de son côté, a fini champion NBA en remportant les moments qui comptaient le plus.

Victor Wembanyama, nouvelle cible de Skip Bayless ?

La dernière critique de Bayless concerne la projection de Wembanyama vers l’avenir.

« Le plus fou, c’est quand il dit que le plus frustrant piur lui c’est de devoir attendre encore 100 matches avant de retourner là-bas, comme si c’était une conclusion assurée. Moi, j’en suis tout sauf sûr », a-t-il ajouté.

Difficile de ne pas y voir le début d’un nouveau feuilleton. Skip Bayless a construit une partie de sa notoriété sur ses attaques répétées contre LeBron James, puis sur ses sorties souvent très dures au sujet de Kawhi Leonard. Avec l’ascension de Wembanyama, il tient peut-être sa nouvelle cible favorite.

Reste que le Français, malgré ses maladresses éventuelles dans la défaite, sort d’un parcours exceptionnel avec San Antonio. Et si Bayless espère faire de lui son prochain grand sujet de polémique, Victor Wembanyama aura sans doute d’autres priorités : digérer cette défaite, progresser encore et prouver que le retour des Spurs en Finales n’a rien d’un fantasme.