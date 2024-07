Un ex-coéquipier de Ben Simmons raconte pourquoi il l’a détesté

Ben Simmons n'a pas irrité que les fans des Philadelphie Sixers lors de son début de carrière là-bas. Certains de ses coéquipiers ont gardé un souvenir amer de leur collaboration avec le meneur australien. C'est le cas de George Niang, qui l'a côtoyé, sans jouer avec lui, lors de la saison 2021-2022, avant que Simmons ne soit tradé à Brooklyn. Niang, qui porte aujourd'hui les couleurs des Cleveland Cavaliers, l'a expliqué lors de son passage dans le podcast de Richard Jefferson et Channing Frye, "Road Trippin'".

"Est-ce que quelqu'un m'a déjà agacé ? Je ne veux pas en rajouter, parce qu'aujourd'hui je me sens mal pour lui, mais la situation avec Ben Simmons à Philadelphie... C'est quelque chose qui m'a énervé parce que, vous savez, dans une équipe il y a des gars qui essaient de gagner leur vie. Je suis arrivé d'Utah en signant juste au-dessus du salaire minimum.

Je me suis dit que la situation était parfaite. Je suis un shooteur en spot-up, ce gars drive et sert les shooteurs. Je pensais que ce serait super pour ma carrière. J'avais signé deux ans. Et là, il a dit : 'Je ne joue pas'. Je me suis dit, putain... Le meneur titulaire serait soit Shake Milton, soit Tyrese Maxey. C'était avant que Tyrese explose. Comment est-ce que je vais réussir à faire quelque chose ?

Ben Simmons se baladait à la salle et quand on le croisait on lui demandait si ça allait, parce que tout le monde essayait de le faire revenir. Il te faisait juste un signe de la tête... Là, je me suis dit que ce mec devait aller se faire foutre et que dès que j'aurais une opportunité de jouer contre lui, je me comporterais comme un connard".

George Niang n'a pas eu beaucoup d'opportunités d'affronter Ben Simmons, puisque ce dernier n'a malheureusement toujours pas réussi à effectuer une saison pleine avec les Nets...

