Un fan a été expulsé après avoir attrapé le bras de Stephen Curry à la mi-temps du match entre les Celtics et les Warriors.

Scène tendue du côté du TD Garden. Un fan a été expulsé lors du match entre les Boston Celtics et les Golden State Warriors après avoir eu un geste déplacé envers Stephen Curry.

Un geste inapproprié en plein match

Les faits se sont produits à la mi-temps de la rencontre, remportée largement par Boston (120-99).

Alors que Curry regagnait les vestiaires, un spectateur a attrapé son bras gauche, provoquant immédiatement l’agacement de la superstar des Warriors.

La sécurité est rapidement intervenue, et le fan a été escorté hors de la salle dans la foulée.

Want a quick boot from an NBA arena? Grab Steph Curry and yank his arm. Security was on it quick and they were ushered out. pic.twitter.com/hQdL5wV2Cb — Kyle (@KyleCelt33) March 19, 2026

Curry toujours absent

Pour rappel, Stephen Curry n’était pas en tenue pour ce match. Le meneur continue de se remettre d’un problème au genou et n’a plus joué depuis fin janvier.

Sa présence à Boston s’inscrivait dans le cadre de son retour progressif avec l’équipe.

Un retour que les fans espèrent rapide. Avec cette défaite, les Warriors ont un bilan très moyen de 33-36. Ils occupent désormais le dernier spot qualificatif pour le play-in à l’Ouest. S’ils ont une marge conséquente sur leur poursuivant (Memphis, 24-44), ils aimeraient sans doute relancer leur dynamique. Ils restent en effet sur 8 défaites lors des 10 derniers matches.