Un fan a réussi à pénétrer sur le parquet pendant le Game 1 des Finales NBA pour prendre un selfie avec Victor Wembanyama.

La scène a probablement été l'une des plus improbables du Game 1 des Finales NBA entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks.

À un peu plus de six minutes de la fin de la rencontre, un spectateur a réussi à pénétrer sur le parquet du Frost Bank Center avant de se diriger directement vers Victor Wembanyama pour tenter de prendre un selfie avec lui.

L'incident s'est produit alors que le jeu était en cours.

Le fan a brusquement fait irruption sur le terrain et s'est approché du Français, téléphone à la main, pour immortaliser l'instant. Les agents de sécurité sont immédiatement intervenus pour le maîtriser et l'évacuer du parquet. Fort heureusement, aucun joueur n'a été blessé pendant l'incident.

A fan takes a selfie with Wemby mid-gamepic.twitter.com/8CZbD4OLNi — Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 4, 2026

Après l'interruption, les arbitres ont repris la rencontre avec un entre-deux, une décision acceptée par les deux entraîneurs.

Après la défaite 105-95 de San Antonio, Victor Wembanyama a reconnu avoir été totalement pris au dépourvu par la situation.

« Je n'avais jamais vécu ça. Je ne savais pas comment réagir. Ça m'a presque autant surpris que le jour où une chauve-souris avait atterri sur le terrain. »

Le Français faisait référence à un épisode devenu célèbre en 2024 lorsqu'une chauve-souris avait interrompu une rencontre des Spurs face aux Minnesota Timberwolves avant d'être capturée par la mascotte Coyote.

Cette fois, c'est donc un supporter particulièrement déterminé qui a créé la surprise. Même si ce type d'incident reste extrêmement rare, ce n'est pas la première fois qu'un spectateur s'invite sur le terrain lors des Finales NBA.

L'image de ce fan venu chercher un selfie avec Wembanyama illustre en tout cas la popularité grandissante du Français. Pas de quoi consoler ce dernier tant la soirée a été difficile pour les Spurs, battus à domicile par les Knicks lors du premier match de la série.

San Antonio tentera désormais de réagir lors du Game 2 pour éviter de se retrouver mené 2-0 avant le déplacement à New York.

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