Sept ans après son départ, Alexis Ajinça est de retour en NBA. L'ancien intérieur des Bobcats et des Pelicans a été nommé assistant coach des Washington Wizards.

S'il n'a pas marqué la NBA de son empreinte (5,3 pts et 3,9 rbds de moyenne), Alexis Ajinça peut se vanter d'y avoir joué la bagatelle de 9 saisons entre 2008 et 2017. Drafté par feu les Charlotte Bobcats en 20ème position, le natif de Saint-Etienne, champion d'Europe en 2013 avec les Bleus, a disputé près de 300 matchs outre-Atlantique. Sept ans après sa dernière apparition dans la grande ligue, le champion d'Europe 2013 avec la France retrouve donc la NBA dans un rôle d'assistant coach à Washington.

Engagé l'an dernier comme entraîneur adjoint de l'antichambre des Wizards en G-League, le Capital Go-Go, Alexis Ajinça a convaincu le staff des Wiz de lui faire confiance et de le promouvoir au sein de l'organisation. Celui qui aspire à devenir "le premier coach français en NBA" va donc pouvoir travailler au développement de ses compatriotes Bilal Coulibaly et Alex Sarr, et tenter de sortir la franchise des bas fonds de la conférence Est au côté de Brian Keefe.