Pour son activité de l'ombre essentielle avec les Charlotte Hornets, Moussa Diabaté a remporté le NBA Hustle Award.

Moussa Diabaté a été récompensé pour son activité de l’ombre.

L’intérieur des Charlotte Hornets a remporté le NBA Hustle Award, une distinction qui met en avant les actions décisives qui ne figurent pas toujours dans les statistiques classiques.

Un rôle clé dans la progression des Hornets

Cette récompense vient saluer une saison pleine pour Moussa Diabaté.

Dans sa troisième année en NBA, le Français a tourné à 7,9 points, 8,7 rebonds et près de 2 passes de moyenne, tout en affichant une grosse efficacité au tir.

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son énergie et son activité constante qui ont marqué.

Un impact au-delà des stats

Le NBA Hustle Award récompense notamment les spécialistes des écrans et écrans-retard, des balles déviées, des tirs contestés, bref des efforts défensifs et offensifs de l’ombre. Toutes ces actions qui changent le rythme d’un match, sans que ce soit noté dans les boxscores.

Dans ce registre, Moussa Diabaté s’est imposé comme un élément essentiel du collectif des Charlotte Hornets.

Son apport a contribué à la nette progression de la franchise, qui a gagné 25 matches de plus que la saison précédente.

Un club de joueurs reconnus

Avec ce trophée, Moussa Diabaté rejoint une liste de joueurs réputés pour leur impact défensif et leur activité.

Parmi eux, Draymond Green, Marcus Smart ou encore Alex Caruso.

Une reconnaissance importante dans sa progression

À 24 ans, le Français confirme sa montée en puissance.

Ce type de distinction met en lumière un profil précieux, capable d’influencer un match sans forcément monopoliser le ballon.