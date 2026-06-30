Un proche de Jimmy Butler impliqué dans l’affaire des paris illégaux…

L'un des meilleurs amis de Jimmy Butler a été arrêté dans l'enquête sur un réseau de paris illégaux accusé d'avoir manipulé des performances de joueurs NBA.

L'affaire des paris illégaux qui secoue le basket américain continue de prendre de l'ampleur. Selon ESPN, Ernesto « Erny » Plascencia, présenté comme l'un des meilleurs amis de Jimmy Butler, a été arrêté lundi dans le cadre de l'enquête visant un réseau de paris clandestins.

Plascencia est accusé d'avoir participé, avec l'ancien joueur NBA Ed Davis, à une organisation qui aurait poussé certains joueurs à manipuler leurs statistiques afin d'influencer des paris, notamment sur les performances individuelles.

Le nom de Jimmy Butler n'apparaît pas parmi les personnes mises en cause. ESPN rappelle néanmoins que la star avait publié la saison dernière certaines informations sur ses déplacements ou sa disponibilité, ce qui aurait pu avoir un impact sur des marchés de prédiction.

A ce stade, rien n'indique que Butler soit visé par l'enquête ou soupçonné d'avoir participé au système. Mais voir l'un de ses proches cité dans cette affaire ajoute forcément un nouveau niveau de lecture à un scandale qui continue de s'étendre autour de la NBA.