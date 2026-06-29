Retour sur les quatre matches WNBA qui se sont déroulés hier soir avec notamment une Carla Leite ultra clutch.

Les résultats de la soirée en WNBA

Lynx @ Wings : 85-77

Fire @ Mystics : 123-124

Aces @ Sky : 107-99

Liberty @ Valkyries : 67-76

La WNBA a débuté tôt hier avant de se terminer dans la nuit par un duel du haut du classement. Une soirée riche en rebondissements et en grands matchs, à commencer par une bataille de rookies.

La jeunesse brille

Le premier match de la soirée s'est joué entre Dallas et Minnesota, et s'est soldé par une victoire 85 à 77 pour le Lynx.

La première période a été complètement ratée du côté texan, que ce soit en termes d'adresse, où rien ne rentrait, ou en défense, où les Wings ont perdu toutes leurs batailles au rebond. Des loupés qui ont coûté très cher étant donné l'excellente efficacité offensive du Lynx, avec une pluie de trois points en première période. Rien ne pouvait les empêcher de rentrer leurs tirs, avant que l'adresse ne retombe en deuxième mi-temps.

Dans une rencontre avec du caractère et de l'envie, les tensions sont vite montées entre Olivia Miles et Paige Bueckers, qui ont échangé quelques mots et moments de trashtalk. De quoi alimenter un peu plus la rivalité entre les deux stars pour se montrer à leur meilleur niveau pendant le match, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Olivia Miles a terminé la rencontre avec 21 points, 3 rebonds, 8 passes, 1 interception et 1 contre, malgré une faute technique récoltée après avoir réclamé de façon virulente auprès des officiels une faute en sa faveur. Agressive dans tous les aspects du jeu, elle a su provoquer pour aller sur la ligne, avec un 8/8 aux lancers francs.

Mais même avec cette performance de la rookie, c'est bien Natasha Howard qui a été la joueuse du match chez Minnesota. Autrice d'un gros double-double, avec 21 points, 14 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre, elle a été présente dans tous les secteurs du jeu. La vétérane de 34 ans continue son début de saison de folie.

Howard and Miles put on a show on the road 🍿 Natasha Howard and Olivia Miles went off to bring the Lynx to back-to-back wins. They each reeled in impressive stat line while ALSO combining for 42 PTS! Howard: 21 PTS | 14 REB | 3 STL | 2 AST

Miles: 21 PTS | 8 AST | 3 REB… pic.twitter.com/b6j7MmGIBO — WNBA (@WNBA) June 28, 2026

Le Lynx conforte sa place de leader avec 15 victoires et 4 défaites.

Après Miles, c'est encore la jeunesse qui s'est montrée du côté de Dallas. Avec une Arike Ogunbowale qui ne rentre plus rien depuis plusieurs matchs et une Jessica Shepard en difficulté défensivement, qui laisse passer trop de rebonds, ce sont de nouveau Paige Bueckers et Azzi Fudd qui se sont illustrées.

Avec seulement 2 petits points en première période, liés à un gros manque d'efficacité au tir, Azzi s'est réveillée dans le troisième quart-temps en plantant 12 points. La rookie a finalement terminé avec 21 points, 1 rebond, 3 passes, 4 interceptions et 1 contre. Ultra importante des deux côtés du terrain, comme depuis le début de la saison, elle confirme son statut de joueuse two-way d'élite. Elle est devenue la joueuse la plus rapide à avoir réalisé 30 interceptions et 30 tirs à trois points depuis 2002.

De son côté, Paige a enchaîné son troisième match de suite à au moins 25 points, la plus longue série en cours pour une joueuse de la ligue. Après un mauvais début de rencontre avec 3 turnovers dès le premier quart-temps, la rookie de l'année 2025 a pris ses responsabilités quand il le fallait. Elle a fini avec 25 points, 3 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre. C'est elle qui a donné le tempo pour revenir en deuxième mi-temps, mais ça n'aura pas suffi.

Dallas enchaîne une deuxième défaite face à une franchise du top 2 avec, encore une fois, Bueckers et Fudd un peu seules face au désastre.

Au bout du bout

La soirée s'est poursuivie avec un duel entre deux des équipes les plus jeunes de la ligue. Pas le match le plus plaisant à regarder, mais une fin de rencontre cardio à en couper le souffle. Washington l'a finalement emporté 124 à 123 face à Portland après quatre prolongations, un record égalé, qui n'était plus arrivé depuis 2001. C'est seulement le deuxième match de l'histoire qui se termine après 4 OT.

Les deux équipes apprécieront ces quelques jours de repos après avoir joué bien plus longtemps que la norme. Sonia Citron, par exemple, a passé 52 minutes sur le parquet. Un match exténuant.

La joueuse des Mystics a par ailleurs été élue joueuse du match avec ses 32 points, 6 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre, malgré ses 8 turnovers qui ont fait du mal pendant la rencontre. Elle a inscrit le lay-up de la victoire.

SONIA CITRON SEALS THE DEAL! With this bucket, Citron secured the @WashMystics DUB in QUADRUPLE OVERTIME 🥵 https://t.co/YdPnE7emYu pic.twitter.com/RwmMvSvrcl — WNBA (@WNBA) June 28, 2026

Des pertes de balle, il y en a eu, et des deux côtés du parquet. Ajoutées à des fautes inutiles et à un arbitrage pas très cohérent, la rencontre aurait pu se finir bien plus tôt pour le bien de tous.

Aux côtés de Citron, deux autres joueuses ont réalisé leur record en carrière en points. Michaela Onyenwere a inscrit 30 points, 5 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre, et Kiki Iriafen a signé un beau double-double avec 27 points, 11 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre.

Portland n'a pas pris le temps de prendre soin du ballon et a accumulé les turnovers et les fautes. En prolongation, les cinq joueuses de départ étaient à la limite avec 5 fautes personnelles à leur compte, une situation qui a posé problème pour défendre efficacement.

De son côté, Carla Leite a été ultra clutch, avec une fin de match très impressionnante pour la jeune meneuse de 22 ans. Toujours derrière au score pendant la quasi-totalité de la rencontre, Carla a envoyé Portland en prolongation grâce à un énorme 3 points au buzzer à la fin du quatrième quart-temps, avant de refaire la même chose à la fin de la première prolongation. Deux actions énormes et pleines de sang-froid.

CARLA LEITE TIES IT !!!!!! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/GKuKTvkwOG — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 28, 2026

La Française a tout donné pour emmener le Fire à la victoire, jusqu'à en sacrifier son dos dans la troisième prolongation. Et ça n'aura malheureusement pas suffi. Cruel pour la Française, puisque c'est elle qui a manqué les deux points de la gagne. Visiblement émue et frustrée, elle n’a rien à se reprocher au vu de sa performance.

Elle a terminé avec 32 points, son record en carrière, 6 rebonds, 9 passes et 3 interceptions. Avec ces statistiques, elle a égalé le record de points de la franchise.

Les Aces gagnent encore

Las Vegas se déplaçait à Chicago pour tenter d'accroître son nombre de victoires, chose faite avec un succès 107 à 99.

À trois points et surtout sous la raquette, les Aces n'ont fait qu'une bouchée du Sky. Pleines d'agressivité et dominantes, les joueuses du Nevada ont réussi, comme souvent, à beaucoup provoquer pour aller sur la ligne : 31 lancers francs inscrits sur 37 tentés.

A'ja Wilson poursuit sa saison vers un cinquième titre de MVP avec un nouveau gros double-double. La star des Aces a inscrit 30 points, 15 rebonds, 1 passe, 4 interceptions et 3 contres. Une récompense de joueuse du match complètement logique malgré une alerte à la cheville pendant la rencontre.

A’JA WILSON TODAY 🔥 • 30 POINTS

• 15 REBOUNDS

• 4 STEALS

• 3 BLOCKS

• 8/14 FG

• 34 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/glssmaDCT1 — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 28, 2026

Jackie Young poursuit elle aussi sur sa bonne lancée. Elle a fini cette nuit avec 28 points (64,3 % FG), 5 rebonds et 8 passes.

Chicago a tout de même proposé une belle prestation offensive. Azura Stevens a terminé avec 24 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres. Sa coéquipière Kamilla Cardoso a, elle aussi, mis 24 points en plus de ses 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

Chicago s'est bien battu mais n'a pourtant rien pu faire face à la puissance des championnes WNBA en titre.

Las Vegas continue et s'accroche à sa deuxième place juste derrière le leader Minnesota.

Golden State sans trembler

Le dernier match de la soirée a eu lieu cette nuit entre Golden State et New York. Et ce sont les Valkyries qui ont remporté cette bataille du haut de tableau, un beau succès 76 à 67.

Le match a été haché par les fautes des deux côtés, notamment en première période, mais c'est surtout la défense des Californiennes qui a permis aux Valkyries de prendre l'ascendant.

Après un début timide derrière l'arc, Golden State a fini par trouver son rythme dans les dernières minutes de la première période, à l'image de Gabby Williams.

En difficulté et plombée par un gros manque d'adresse, la Française s'est réveillée en fin de deuxième et en début de troisième quart-temps pour relancer son équipe dans le rythme. Freinée par de longues minutes sur le banc, elle a terminé avec 7 points, 2 rebonds et 1 passe.

Les Valkyries ont proposé un jeu bien plus propre que celui du Liberty, avec moins de pertes de balle et une maîtrise de la rencontre de bout en bout. La franchise de la Bay a pu compter sur un banc qui a beaucoup apporté, avec une vraie profondeur, comme l'a montré Janelle Salaün avec ses 10 points (50 % FG), 4 rebonds et 1 passe.

Kaila Charles, elle, a fini joueuse du match en sortie de banc avec 13 points, 2 rebonds et 1 passe.

A balanced effort gets it done 💪 Kaila Charles matched her season high with 13 PTS, while Kayla Thornton chipped in 11 PTS as the @valkyries earned the home dub over New York! Charles: 13 PTS

Thornton: 11 PTS | 4 REB#WNBASeason30 pic.twitter.com/qyjxL6iB47 — WNBA (@WNBA) June 29, 2026

New York a donc manqué d’adresse dans la première période, que ce soit à courte ou longue distance, avec seulement 34,5 % de réussite au tir. Avec une défense plus passive que lors des derniers matchs et des décisions offensives décevantes, le Liberty s'est vite laissé déborder par Golden State.

Jonquel Jones a terminé avec 21 points (62,5 % FG), 7 rebonds et 2 passes.

Les Françaises n'ont pas particulièrement brillé au scoring cette nuit, mais ont apporté de la présence sur le terrain lorsqu'elles ont eu du temps de jeu.

Pauline Astier, titulaire en l’absence de Satou Sabally, a fini avec 5 points, 4 passes et 1 interception. Marine Johannès, de son côté, a inscrit 3 points, 1 rebond, 3 passes, 1 interception et 1 contre.

C'est la bonne opération de Golden State, qui passe devant New York au classement en s'emparant de la troisième place.

Pas de match la nuit prochaine. La WNBA sera de retour dans la nuit de mardi à mercredi pour la finale de la Commissioner's Cup entre le Liberty et les Aces à 1h du matin, heure française.