Victor Wembanyama a d'autres centres d'intérêt en dehors du basket et ils sont importants dans son quotidien et pour son bien-être. Parmi ceux-là, il y a les échecs. On se souvient que le prodige des Spurs avait débarqué à l'improviste à Washington Square en marge d'un match de San Antonio à New York, pour disputer quelques parties avec des locaux. Voilà plusieurs mois que Wembanyama a indiqué qu'il aimerait que la NBA organise un tournoi d'échecs impliquant les joueurs et dans un but caritatif. A en croire le joueur et streamer français Julien Song, qui est maître international, ce tournoi verra le jour en juillet du côté de Las Vegas.

Victor Wembanyama joue depuis l’âge de 7 ans et trouve dans la discipline un moyen d'exercer son esprit. Il avait expliqué à l'époque : « Le basket, c’est comme une partie d’échecs à taille réelle. Tu dois toujours anticiper, piéger, préparer ton coup d’après. » Quand il ne s'entraîne pas, Victor joue sur son téléphone, souvent sur Chess.com.

Mais alors, à quel niveau joue-t-il réellement ? Pour les fans d’échecs, c’est une question sérieuse. Pour les fans de NBA… on va essayer de traduire.

Victor Wembanyama a défié des fans aux échecs dans la rue à New York

D’abord, c’est quoi un "niveau" aux échecs ? Les joueurs sont classés avec un système de points appelé ELO. Plus tu gagnes contre des bons joueurs, plus ton score monte.

Voici une grille de lecture pour s'y retrouver :

< 1 000 : Débutant, connaît juste les règles

1 000–1 200 : Amateur régulier

1 200–1 400 : Bon joueur de club

1 400–1 600 : Très bon joueur amateur 1

1600–1 800 : Niveau compétition régionale

1 800–2 000+ : Joueur confirmé, voire semi-pro

2 200+ : Maître reconnu

2 600+ : Grand Maître (niveau Magnus Carlsen, le GOAT des échecs)

Plusieurs joueurs ayant affronté Victor Wembanyama estiment que son ELO se situerait entre 1 100 et 1 500 selon les formats et les jours. Un joueur classé 1 800 l’a battu à New York et émis l'hypothèse qu'il était autour d'un ELO de 1 500. En gros, il est bien meilleur que la majorité des gens qui jouent aux échecs de manière occasionnelle, mais il n’a pas encore un niveau de compétition structuré. C’est un joueur "sérieux", pas un joueur de tournoi.

Il y a de fortes chances que ce tournoi soit médiatisé, avec des parties diffusées sur les réseaux, ce qui permettrait de voir certains grands noms qui aiment aussi les échecs (on pense à Luka Doncic) s'affronter pour le fun, mais aussi par goût de la compétition.