Avec la superbe saison réalisée par Dejounte Murray, devenu All-Star pour la première fois de sa carrière, on à peine à croire que les Spurs pourraient s'en séparer. Pourtant, des rumeurs insistantes font état de négociations en cours entre San Antonio et les Atlanta Hawks autour du meneur de 25 ans.

D'après Chris Kirschner, beat writer des Hawks pour The Athletic, les deux franchises discutent bien d'un trade impliquant Murray et John Collins comme bases du package.

Dejounte Murray, malgré la non-qualification des Spurs pour les playoffs 2022, c'est tout de même plus de 21 points, 9 passes et 8 rebonds de moyenne en NBA cette saison, en plus de qualités défensives évidentes. Collins, sous contrat jusqu'en 2025 (avec player option jusqu'en 2026), tournait à plus de 16 points et 7 rebonds, mais a été freiné par une sérieuse blessure à la main.

Du deal à la NBA, l'enfance ghetto de Dejounte Murray

On savait que Collins était l'un des joueurs les plus susceptibles d'être tradé autour de la Draft, mais pas forcément que les Hawks visaient un jeune All-Star comme Dejounte Murray en contrepartie.

Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé et on imagine qu'Atlanta va devoir saler un peu sa proposition pour que San Antonio daigne réellement lâcher son meneur titulaire.

Murray a lui-même réagi à la rumeur en postant un tweet visiblement amusé...