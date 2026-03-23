Un vétéran français aurait marqué… 106 pts et 33 paniers à 3 pts !

Une feuille de match un peu insolite a fait le tour des réseaux ce weekend. Elle concerne un match de 4e division vétérans, entre Trappes et l'AS Fontenay le Fleury. Le score en lui-même est déjà violent, avec un succès 185 à 20 pour les locaux. Mais on a déjà vu des roustes dans les divisions inférieures ou les équipes de jeunes dans les ligues françaises. En revanche, la ligne de stats de Frédéric Milojica est tout simplement du jamais vu : 106 points marqués avec... 33 paniers à 3 points !

Certains crient à la fausse feuille de match pour éviter à l'adversaire, venu à cinq, un forfait. D'autres, comme Stephen Brun, disent avoir des images et des preuves que Milojica a bien pris feu et explosé les compteurs comme personne avant lui dans l'Hexagone.

On ne sait pas encore ce qu'il en est, mais on veut bien voir la vidéo si elle existe bien !