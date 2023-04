Une Jordan 13 Playoffs devient la paire la plus chère du monde

Comme nous vous l'expliquons dans notre Mook #11, "The Last Dance" a considérablement modifié la vision de beaucoup de gens sur His Airness, et rajouté une hype démentielle sur la lignée Air Jordan. Fil rouge du show, la saison 1997-1998 qui est l'année de la Air Jordan 13.

Et au bout de cette épopée de légende arrivent les finales 98. Selon la légende, un ballboy des Utah Jazz qui avait rendu à Jordan sa veste oubliée lors d'un entrainement à Salt Lake City, avait demandé comme récompense une paire portée par le GOAT. Son vœu a été exaucé le 5 juin 1998 avec l'ultime cadeau : une paire de 13 Bred portée portée dans le match 2 (37 pions pour MJ et la victoire pour revenir à 1-1), et signée en plus de ça !

La paire est en excellent état, à part les stigmates de la bataille livrée pendant le match. Cela permet de voir la qualité des matériaux de l'époque (ah, l'épaisseur du nubuck rouge... ah, le cuir épais et souple...) et surtout le soin apporté à la conservation. Même l'argent de l'encre de la signature n'a pas pris une ride, 25 ans plus tard.

Authentifiée par MeiGray Group (affilié à la NBA), la paire est partie pour la modique somme de 2.2 millions de dollars.

2.2 MILLIONS DE DOLLARS !!!

On ne peut que s'imaginer les nuits blanches passées par ce fameux collectionneur pendant 25 ans à se demander si oui ou non, il fallait vendre cette relique, et à quel prix elle pouvait partir.

Cela en fait bien sur la paire de sneaker la plus chère de l'histoire, surpassant le prototype de la Nike Air Yeezy. La nostalgie de cette époque glorieuse, et la folie autour des Bulls de Jordan n'a pas fini de nous faire frémir.

Les images de la Air Jordan 13 Bred à 2,2 millions (de dollars)