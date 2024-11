Une statue de plus pour les Lakers : Pat Riley, l’architecte du Showtime

Une nouvelle statue va prendre place devant la Crypto.com Arena prochainement, après celles érigées en l'honneur d'Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant et du commentateur Chick Hearn. C'est cette fois un dirigeant qui sera mis en valeur devant la salle de Los Angeles. Jeanie Buss a annoncé à Pat Riley qu'il allait rejoindre le club dans les prochains mois.

Riley, qui s'occupe du Miami Heat depuis 1995, est l'architecte du Showtime, cette période durant laquelle les Lakers ont pratiqué un basket ultra divertissant et couronné de succès, avec quatre titres de champion entre 1982 et 1988.

"Pat Riley est une icône des Lakers. Son professionnalisme et son dévouement à son art et à la préparation des matches a pavé le chemin pour les coaches d'aujourd'hui en NBA. Mon père admirait l'obsession de Pat et sa capacité à prendre des joueurs de talent pour en faire une équipe de champions. Le style de basket qu'il a créé dans les années 80 est toujours dans l'ADN de la franchise aujourd'hui, avec une équipe divertissante et capable de gagner", a déclaré Jeanie Buss.

Pat Riley, 79 ans, est déjà membre du Hall of Fame et pourra avoir droit aux mêmes honneurs du côté de Miami, où il a été coach, puis dirigeant, pour deux titres NBA et un paquet de campagnes de haut niveau.

L'accident de vélo qui a permis à Pat Riley de devenir Pat Riley

.